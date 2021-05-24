拿破崙珠寶愛牌辦展　Chaumet亮皇后訂製套組秀帝國風格

▲Chaumet於巴黎芳登廣場旗艦店舉辦「約瑟芬與拿破崙，一個非凡的傳奇故事」展。（圖／Chaumet提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

今年是拿破崙逝世200周年紀念，他生前御用的法國珠寶品牌Chaumet，特別自即日起至7月18日於巴黎芳登廣場12號的旗艦店，舉辦「約瑟芬與拿破崙，一個非凡的傳奇故事」展覽，展出珠寶、畫作、藝術品、信件等150件藏品，來源包括品牌歷史典藏，有些則借自私人收藏家與博物館，部分是首度曝光的珍藏，藉此回顧兩人傳奇一生。

▲Jacques-Louis David 1805年繪的草圖，展現拿破崙為自己加冕的情形。





▲Chaumet尼鐸1810年為約瑟芬皇后製作的孔雀石珠寶套組。

▲1811年製的麥穗冠冕象徵豐收，是拿破崙象徵符號之一。



Chaumet創始人尼鐸深受拿破崙與約瑟芬皇后信賴，無論是非正式場合的日間珠寶，或是深具含意的冠冕都交由他製作，他巧妙融合拿破崙王朝圖騰蜜蜂、象徵豐收的麥穗等元素設計珠寶。展覽中一套約瑟芬皇后擁有的珍珠與瑪瑙浮雕套裝由珍珠勾勒出花形輪廓、刻有古代和奧林匹克山諸神，是典型的法國帝國風格。

▲約1809年製的珍珠及瑪瑙浮雕套裝是典型的法國帝國風格，為約瑟芬皇后所 有。





▲尼鐸及其子為拿破崙妹妹Pauline Borghese製作的歌德風格腰帶，送給拿破崙第二任妻子瑪麗–露易絲皇后。

萬寶龍（Montblanc）今年藝術贊助系列，也向拿破崙致敬，因為他不僅是軍事領袖與政治家，也是藝術推動者，開啟了「法國工藝的黃金時代」，品牌運用金飾工藝、上漆、寶石鑲嵌以及雕刻與浮雕，於4款限量書寫工具呈現他精采一生，當中身價超過558萬元的限量8鋼筆，讓人聯想拿破崙的加冕服，筆蓋上有手工製作的拿破崙肖像浮雕，正是他統治時期發展的藝術工藝。



▲萬寶龍藝術贊助系列向拿破崙波拿巴致敬限量款8，約5,582,000元。



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