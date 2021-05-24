安格斯12星座一周運勢5／24-5／30　疫情中逆勢上揚，金牛責任加重

牡羊座 3.21~4.20

羊座本週運勢強盛，雖然還不到心想事成的程度，不過只要自己願意付出，通常一分耕耘都可以有比一分更多的收穫，做事情的效率提高，自然就比別人更容易成功。此時最重要的是穩定務實、宜守不宜攻，許多新鮮的事情雖然有趣，不過還是要把既有的事情好好完成，避免一直節外生枝。

金牛座 4.21~5.20

可能工作、生活已經讓牛兒分身乏術，加上疫情肆虐整個打亂了你的節奏，近期對於愛情卻顯得不怎麼熱衷，感覺一切隨緣就好。至於已經有戀情的，與情人互動親密，不妨多留點時間給情人哦！接下來工作上要扛下的責任將會愈重，所以這段時間也要注意自己健康的狀況，小心別衝衝衝過了頭。

雙子座 5.21~6.20

雖然身邊疼你、對你好的異性並不是沒有，但雙子本週迎向太陽與土逆，好壞紛呈的狀態讓你被賦予了更多力量，手邊有比愛情更重要的事情要做，所以沒能花太多心思在感情上，隨遇而安反而更讓人注意到你。特別留意本週工作上的溝通應對，這周雙子似乎有著語不驚人死不休的傾向，容易為了某些公共事務間無心得罪人。

巨蟹座 6.21~7.21

本週蟹座整體運勢十分順利，雖然多了疫情剿局，卻反而有沈著穩健的表現，比起其它說風是風說雨是雨的震盪星座，巨蟹座相對穩定，特別是吉星照亮了蟹座的家庭宮，也使得蟹座能紮紮實實守護自己的居家生活上，工作、感情平靜無事。感情上不妨拋下舊有的傷感，給自己更多些期待，就會發現幸運之神依舊在你身邊。

獅子座 7.22~8.22

獅子這週表現雖然沒有實質的提昇，但只要一點點小進步就能大大增強獅王的氣勢，本週的你可以放心為自己據理力爭，儘管你在工作上表現不是最亮眼，卻是最穩健的，能給主管上司更多信賴感。感情呈現無風無雨但也不算平順的狀態，要前進或是保持原地，決定權都在對方身上，此時與其想太多、追太緊，都不如無為而治。

處女座 8.23~9.22

平常就是大忙人一位的處女座未來這週工事、家雜事紛呈，將有一些新開始的機會，但隨之而來的壓力也會增加，好在處女座擁有很強的適應力，所以即使當中一路跌跌撞撞，也不至於受到太大傷害。此時有紅鸞星動的跡象，兩情相悅的對象會有更進一步的表示，而單身的人也可能透過聯誼或相親等機緣，遇見緣份。

天秤座 9.23~10.22

秤座本週感情表現由強轉弱，有對象的與情人最近口頭上的爭吵特別多，好在兩人愈拌嘴愈了解彼此，這只是種溝通模式，不需太擔心。沒情人的最近這陣子較難繃出個對象，急也沒用，不如跟朋友開心吃喝，別擔心太多！工作上粗心大意的事件有增多的趨勢，雖然有機會彌補，但也不免多耗了些時間。

天蠍座 10.23~11.22

蠍座本週與伴侶的閃光互動可是羨煞旁人，對於單身的蠍座來說，近期桃花邂逅運非常好，如果你還在眷戀舊情，建議你別傻了，新的緣分才是你的好緣分；受到木星年中移轉的影響，蠍座勢必得花點時間適應，工作或是學業方面，開始可以看到實際的成績，這對於自己的信心會有很大的幫助。

射手座 11.23~12.21

土星搶先水星一步開始逆行，本週運勢的倒退路會讓射手非常有感，特別是掌管溝通的3宮表現震盪，說話表達最好能先想一想再出口。若因疫情在家工作，減少與人互動的機會，對射手來說倒也是件好事。本週跟愛情的緣分還是差了一點點，單身射手需要再耐心等候一段時間，目前還不算成熟，不適合貿然採取行動。

摩羯座 12.22~1.19

摩羯本週有很多的想法與靈感出現在你的腦中，雖然疫情打亂了你工作與生活的腳步，不過也的確是到了摩羯該要改變的時候，此時工作上有一些新的計畫或做法，感情關係當中也可能出現不同的領悟，很多事情正在不知不覺當中變化，一旦你下定決心啟動新的起點，就進入到完全不同的局面，同時也沒得再走回頭路了。

水瓶座 1.20~2.18

土星逆行本命宮位，自本週全面展開，對水瓶的衝擊要比其它星座更來得大些，你會開始質疑很多事情的觀念與想法，說話行事很可能更容易衝撞別人，試著放下滿頭的問號，有時想太多只會愈鑽愈深。雖然被生活上無謂的事情干擾，但是愛情的機會仍然來到你身邊，單身者人氣持續發燒，表白、脫單成功的機率大大提升。

雙魚座 2.19~3.20

是土逆帶來的壓力時有時無，一旦壓力來臨就容易像緊箍咒一樣讓魚兒傷神，當心太過積極急燥易造成反效果。還沒有對象的魚兒們，此時感情曖昧不明，一直原地踏步！此外，工作上對於自己重視的事情一定要記得按部就班，把該注意的狀況和細節都控制好，同要有耐心地慢慢執行，這樣才能確保戰果不會被別人奪走。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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