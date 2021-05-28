WFH頭髮完全不能見人！5分鐘迅速髮型統整，臨時視訊也能好看登場

近日台灣疫情升溫，許多人都已經Work From Home，在家不如出門時認真造型也是合理，但當需要視訊會議時，總不能一頭亂髮的見人，以下統整能夠迅速完成造型的方法，臨時要開鏡頭也不怕。

瀏海：眼不見為淨

眉上瀏海可以說是瀏海中最好整理的一種，在家的話就算亂了，也只需要稍微噴濕再吹乾就可以解決；若是空氣瀏海、八字瀏海等等有弧度、需要花時間整理的類型，建議可以直接選用髮帶、髮箍將瀏海整個收上去，或是利用可愛的抓夾、線夾等等，將瀏海向旁邊扭轉後直接夾住就好。

短髮



短髮雖然看似容易，但亂翹的時候實在讓人感到很困擾，如果是極短髮，比較好的做法其實也是噴濕再吹乾，再來就是使用造型產品，一抓直接定型了。

若是鮑伯頭，則很建議可以綁公主頭或扎成低髮髻，將頭髮綁起來之後會立刻看起來有精神且清爽許多。

中、長髮



中長髮其實比短髮更好造型，如果想要追求迅速的話，最建議的方法就是綁馬尾和丸子頭髮髻，那要如何在短時間內將包頭、馬尾綁的好看又不容易鬆掉呢？請參考以下延伸閱讀。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo / Marie Claire美麗佳人

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