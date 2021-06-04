《轉學》娜諾學生頭是假髮！私下髮型超時尚　金捲髮、鮑伯頭完美駕馭

5月Netflix上映泰國影集《轉學來的女生》，精彩劇情讓該片直衝台灣排行榜冠軍，女主角Chicha Amatayakul（琪洽）也受到台灣觀眾的注意，而其實劇中娜諾（Nanno）的齊劉海學生頭是假髮，擁有時尚厭世臉的琪洽私下更是完美駕馭多種造型。

泰國水原希子

琪洽有個十分可愛的小名叫Kitty，17歲時藉著女團「Kiss me five」出道，之後為了完成學業退出，並以演員的身份回歸演藝圈，2018年《轉學來的女生》第一季播出後受到關注，厭世的神情也讓她被封為「泰國水原希子」。

娜諾原來是假髮

在《轉學來的女生》劇中，娜諾的妹妹頭原來是假髮，在每次拍攝前都需要先將假髮戴好，除了演戲外，Kitty會拍攝廣告、平面等等作品，也會在社群上分享自己的生活照，造型多變，不論是什麼髮色和髮長都完美消化。

金長髮時期

Kitty金長髮的時候整個人都非常亮眼，即便臉上的妝非常淡，身著簡單的衣服依舊非常有氣勢，再加上她身高170的高挑身才，完全有名模的風範。

金色捲髮時期

用氣場駕馭任何造型就是在說她，原生黑髮色長出來後Kitty沒有急著去處理，而是放任它自然生長，加上微微的波紋捲，也非常適合她。同一時期他也幫泰國樂團Tilly Birds拍攝周邊商品的形象照，真是美得讓人戀愛啊～

齊下巴短髮

後來Kitty就將頭髮剪到下巴，搭配內層長出來的頭髮，也頗有雙層染髮的味道，不管是微捲或綁半頭，Kitty的氣質可以完美駕馭帥氣和甜美，就算是短髮也很適合，跟Nanno給人的神秘、銳利的感覺又不太一樣。

黑髮鮑伯頭

黑髮鮑伯頭的Kitty，搭配上紅唇和旁分，帶有復古女伶的味道，也被網友瘋狂留言表示：「真的很像KIKO」！

只能說，不論是什麼髮型，Kitty都可以呈現出不同的氛圍，不管是濃妝、素顏，長髮或短髮、金髮或黑髮都超好看，除了《轉學來的女生》外，Kitty未來的作品也很令人期待！

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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