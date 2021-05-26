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看BLACKPINK學簡單T恤穿搭！Jisoo經典零失誤、Lisa不收邊展現微性感

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一天比一天難耐的高溫，輕便又好穿脫的T-Shirt，是你我每日穿搭的最佳選擇，不過如何穿搭才能把一件簡單、無趣的T-Shirt注入時髦氣息，從韓國女團Blackpink成員Jennie、Jisoo、Rosè、Lisa身上找尋靈感，一直以來深受女孩們追捧，其中也包括各自的穿搭技巧，往下滑看Blackpink用T-Shirt來穿搭：

Jisoo T-Shirt穿搭

T-Shirt + 牛仔褲

簡單的白色T-Shirt配上牛仔褲，兩大經典不敗單品的結合，絕對是零失誤的時髦搭配，Jisoo選擇合身白色T-Shirt搭配高腰牛仔褲，突顯腰部線條看起來更顯瘦，不論是搭配小白鞋或跟鞋都十分有型。

T-Shirt + 短裙

夏季太熱穿不住牛仔褲的話，Jisoo選擇短版T-Shirt搭配短裙，整體看起來更加活潑，應景夏季生機勃勃的氛圍，覺得T-Shirt太單調也可以像Jisoo把簡單的T-Shirt綁在腰間做不同變化，露出性感小蠻腰的同時，使整個人比例更加修長。

Rosé T-Shirt穿搭

T-Shirt + 馬甲背心

有人間YSL之稱的Rosé，在穿搭上總是兼具性感與個性美，像第一套以T-Shirt搭配蕾絲小可愛，緞面細肩帶背心與棉質T-Shirt的搭配，休閒中流露出一絲性感，不想再墨守成規的你，下回不妨試試看這樣穿。

T-Shirt + 背心

一件簡單的白色T-Shirt，外頭罩上寬鬆的學院風背心，就多了一股青春、活潑氣息，下身不論是搭配百摺短裙或西裝短褲，都能為簡單的T-Shirt增添穿搭亮點，整個人看起來也更加年輕。

Lisa T-Shirt穿搭

T-Shirt + 吊帶褲

T-Shirt除了搭配牛仔長褲之外，吊帶連身褲也是穿搭的好選擇，Lisa就以牛仔連身褲搭配螢光色T-Shirt，寬鬆版型的連身褲除了有減齡的效果還可以遮住女孩們在意的肉肉腿，Lisa還特別挑選一雙與上衣色系相同的鞋款搭配，這樣的搭配小巧思務必筆記。

不收邊T-Shirt

看似率性又帶點性感的不收邊T-Shirt，是Blackpink成員Lisa的最愛，作風大膽的女孩也可以將T-Shirt自行改造，露出小香肩及小蠻腰是擄獲眾人目光的小心機。

Jennie T-Shirt穿搭

Oversize T-Shirt + 五分褲、短褲

懶人如你我那可別錯過Oversize T-Shirt穿搭，像Jennie就時常以下身失蹤的造型在私服穿搭中亮相，寬鬆的Oversize版型可以遮住胖臀肉腿，可以搭配比T-Shirt大一些的短褲、五分褲，微露出下半身的搭配使穿搭更有層次。

T-Shirt + 吊帶裙

吊帶裙是不分春夏秋冬的穿搭必備品，夏季不妨像Jennie以簡單T-Shirt搭配從T-Shirt延伸而來的同色吊帶裙，從這些小巧思可使整體造型更具完整度。

T-Shirt + 長裙

炎熱的夏季，飄逸的長裙是女孩們喜愛的搭配單品，不論是碎花圖案或蕾絲款式，上身只要搭配T-Shirt都能營造出甜美、優雅的風格，記得在挑選T-Shirt時，可以選擇短版的設計，有拉長整體視覺比例的效果。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, BLACKPINK, 穿搭

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