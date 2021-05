《六人行》珍妮佛安妮斯頓出道超過20年　11大語錄細看她的人生哲學

經典美劇《六人行》自去年宣布將會齊聚原班人馬再續前緣,續集《六人行:重聚》,終於在本週釋出第一支預告片,令許多忠實影迷相當期待。飾演「瑞秋」的珍妮佛安妮斯頓在劇中是個狂熱的時尚迷,走過20多年的演藝生活,Jennifer Aniston 也累積了一些關於穿搭、愛情、人生等不同面向的經驗。《美麗佳人》集結了11大語錄帶你細看珍妮佛安妮斯頓的人生哲學。

關於外表和飲食

1、「我覺得穿著牛仔褲和男友T的時候很性感!」

“I feel sexy in my jeans and wearing my boyfriend’s T-shirt.”

不難發現,許多好萊塢女星在穿過各種絕美的禮服,私底下最常出現的穿搭還是牛仔褲和T恤的組合,雖然簡單,卻絲毫遮掩不住她們渾然天成的美麗與自信。

2、「我的額頭出現皺紋,我也有法令紋,那又錯了嗎?我就愛笑啊!」

“You know, I’ve got wrinkles on my forehead and smile lines, but what’s wrong with that? I love to smile.”

人本來就會變老,長出皺紋與白髮,而且每個人都會,這樣想是不是就沒那麼可怕了?

3、「你太瘦也不行、太胖也不行,而根據媒體朋友們的說法,我兩種都經歷過。要滿足所有人根本不可能,所以我說我們該停止試著滿足他人。」

“You’re damned if you’re too thin and you’re damned if you’re too heavy. According to the press, I’ve been both. It’s impossible to satisfy everyone and I suggest we stop trying.”



社群媒體的活絡,面對接踵而來的留言與評論,讓不少人開始對自己產生許多懷疑,甚至有些沒自信⋯⋯。靜下心來,細數幾個自己的優點,或是每天做了哪些讓自己感到很有成就感的事,你其實很棒!

4、「聽好了,我吃得很健康而且我還運動,但偶爾還是會想放縱一下。我不會用很極端的方式讓自己挨餓,誰也都不可以拿走我的咖啡、乳製品或是紅酒,我會崩潰。」

“Look, I eat really well and I work out, but I also indulge myself when I want to. I don’t starve myself in an extremist way. You’re not taking away my coffee or my dairy or my glass of wine because I’d be devastated.”

身材維持固然重要,但是比起不吃或是吃得極少的減肥方法,健康的飲食搭配適量的運動才是長久之計。偶爾來一球冰淇淋、或是一杯冰涼的啤酒,犒賞一下平常辛苦維持身材的自己。

關於人生

5、「我常說不要計畫,做選擇。」

“I always say don't make plans, make options.”

社會時常教我們要有個人生藍圖,然而換個角度想,沒有計畫的人生不就像是一場冒險嗎?反正計畫也趕不上變化,等問題來的時候再作出合適的選擇吧!

6、「人生沒有所謂的後悔,一切都是經驗的學習。」

“There are no regrets in life, just lessons.”

每次的不如意或是失敗,若是能從中悟出些什麼,哪怕只有一個道理,都將成為你個人寶貴的養分伴你成長,誰也搶不走。

7、「試著遵從你的內心,你真的想做的事情是什麼。」



“Really try to follow what it is that you want to do and what your heart is telling to do.”

英語常說的:「YOLO-- You only live once.」你只活一次,光陰似箭的人生,千萬別停留在自己討厭的工作,還是做一些讓自己開心的事情吧!





8、「一旦你清楚自己是誰、你最喜歡自己什麼地方,我覺得事情就會逐漸明朗。」

“Once you figure out who you are and what you love about yourself, I think it all kinda falls into places.”



隨著年齡的增長,每個人會碰到挑戰和困難都會不一樣,了解自己真是大家一輩子都該持續進修的重要課題。

9、「我覺得反省很重要——無關年紀,或是人生中的成就,如果可以的話,每天都應該回顧、省思一下。」

“I think it’s always important to reflect anyway, no matter what age you’re approaching or what milestone is in front of you. Reflection should be almost a daily thing if possible.”



每天撥5~10分鐘的時間,拿個筆記本像是在寫日記一樣,記錄一下今天做了哪些事、說了哪些話,你會發現對於工作、生活,甚至記憶性都相當有幫助!

關於交友與愛情

10、「我喜歡談戀愛,早上醒來那種小鹿亂撞的感覺,非常特別。」

“I love that feeling of being in love, the effect of having butterflies when you wake up in the morning. That is special.”

無關年齡、社會地位、性別,談場戀愛真的是最有效的保養品!每個熱戀中的情侶們,總是一臉容光煥發、神采奕奕的樣子。

11、「我覺得每一段情誼的結束都需要切乾淨——不論是愛情或是友情。釐清每一段感情是怎麼開始、又是如何結束的,然後往人生的下一個階段邁進。」

“I think it’s important to have closure in any relationship that ends— from a romantic relationship to a friendship. You should always have a sense of clarity at the end and know why it began and why it ended. You need that in your life to move cleanly into your next phase.”

宛如一輛長途旅程火車的人生,有些人就是會在某個時間點選擇下車,雖然難免會感到不捨與難過,但是日子依舊需要繼續過下去,整理好自己的心情也有助於下一段情誼的開始。

Text/Marie Claire美麗佳人 Photo/Marie Claire美麗佳人

【本文出處,更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站;《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權,請勿轉載!】

延伸閱讀:

● Chanel是手錶界的風格大師!從J12女錶、Boy Friend、Monsieur男錶、鈕扣系列戒指錶與自製機芯,看懂香奈兒式的製錶攻略

● 《六人行》珍妮佛安妮斯頓:「我覺得穿著牛仔褲和男友T的時候很性感!」出道超過20年、11個關於穿搭與人生的經驗分享

● 《轉學來的女生2》「泰國水原希子」 Chicha Amatayakul 風格解析!