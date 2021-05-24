宅在家的居家香氛精油小技巧！工作、疫情焦慮、清潔3大情境這樣用

全台升至三級警戒，許多人待在家的時間大增，不管是居家辦公（Work Form Home）或是關注疫情、甚至在家打掃加強防疫都成為在家最常做的事，偏偏這時更容易分心、焦慮、沒頭緒，不妨試著加入「精油」來幫忙，讓你事半功倍。

情境1.在家工作需要專注

防疫獨自在家WHF特別容易分心嗎？對與孩子或寵物一同在家的人來說，要專心致志在工作上的難度更是大幅提升。這時候就可以使用有助於理清思緒、集中注意力的檸檬、迷迭香、羅勒、薄荷等精油來提振精神，改善工作效率。

使用方式

1.環境香氛：搭配香氛儀使用，幫助集中專注。

2.按摩滾珠：將6滴精油+10ml植物油混合後裝於滾珠瓶，在工作前塗抹於太陽穴及耳後等部位。

精油推薦

1.NEOM清新甦活精油：含有西西里檸檬與鮮羅勒等精油，爽朗振奮的香氣能夠幫助提神醒腦、刺激思考，高效處理手上的工作。

2. 芳療家Florihana專注：胡椒薄荷，法國甜羅勒、桉油醇迷迭香、檸檬、綠花白千層組成，適合任何需要精神專注的時刻。

情境2.看完疫情直播倍感焦慮

每天兩點準時看中央疫情指揮中心直播、搭配新聞輪播疫情新聞，更容易讓人焦慮不安。此時無論精神或身體都會處在緊張狀態，可以選擇能夠安撫神經與鬆綁僵硬肌肉的精油。柔軟具包覆性、帶來安心感的純正薰衣草和羅馬洋甘菊精油，以及能夠引入陽光，提振低落情緒的柑橘類精油會是最適合陪伴我們的香氣好夥伴。

使用方式

1.環境香氛：搭配香氛儀使用，幫助緩和放鬆。

2.掌心嗅吸：加一滴於掌心後合掌輕揉，接著掩鼻深呼吸，嗅吸精油的香氣。

精油推薦

1.BLOOMY LOTUS一夜甜睡寶貝配方精油K03：香甜純真的紅橘搭配放鬆身心的薰衣草與羅馬洋甘菊精油，無論是大人或孩子都能安心使用的撫慰系香氣。

2.茱莉蔻愜意舒心複方精油：Jurlique在南澳阿德雷德打造了純淨無汙染的有機農莊，以活機農耕法培育多種珍貴植物，藉由這些生長在純淨環境的芳香植物，萃取出符合品牌嚴格要求的高品質精油。愜意舒心複方精油中含有甜橙、依蘭依蘭、廣藿香，在甜美香氣中享受悠閒時光。

情境3.居家打掃想加強潔淨

全台各地染疫案例連續多天破百，除了非得出門時注意衛生安全，待在家中也要悉心清潔防堵細菌、病毒沾染。能夠幫助潔淨空氣、增強防護力與使呼吸更加清新的香氣，例如茶樹、尤加利、綠花白千層、百里香與檸檬草等精油，都很適合用在防疫居家清潔以及空氣淨化，打造安心居住環境。

使用方式

1.空氣淨化：搭配香氛儀使用，潔淨室內空氣。

2.居家清潔：加數滴於洗衣、擦拭家具或拖地的水中，提升清潔效力。

精油推薦

1.Neal’s Yard Remedies全能防護複方精油：揉合防護力滿分的檸檬草、綠花白千層及沉香醇百里香等精油，清新潔淨的氣息在清潔之餘還能振奮精神，是做為天然清潔劑及空氣清淨劑的絕佳選擇。

2.Oui Organic 茶樹單方精油：100%有機成份，具有歐盟有機認證。清新的木質香氣可幫助淨化身心，還有驅趕蚊蟲功效，相當適合在床頭或室內以薰香方式避免蚊蟲叮咬。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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