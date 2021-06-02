女星們愛不釋手的小白鞋推薦！Nike AF1、Converse厚底　8雙出鏡率超高

如果說鞋櫃裡面一定要有的鞋款，除了小白鞋外可沒有第二個選項，與各種風格都能搭配，還具備舒適好走的特點，不分男女老少，都應該入手一雙體會它的魅力，還沒找到人生中那雙命定小白鞋，不妨往下滑從楊丞琳、孫芸芸、Krystal、金高恩、Blackpink Jennie、凱特王妃...女星們愛不釋手的小白鞋來挑選：

楊丞琳：Converse Run Star Hike

將經典帆布鞋重新演繹，加入小隻女孩最需要的厚底設計，獨特的鋸齒狀鞋底，鞋側與鞋後跟的星星標誌，時常出現在楊丞琳的日常穿搭中。

Krystal：Keds 經典小白鞋

1916年以橡膠底帆布鞋紅遍全球Keds，經典三孔鞋帶設計，加上可以露出腳踝的低筒造型，能延長小腿視覺比例營造大長腿效果，也是韓星Krystal的御用小白鞋。

孫芸芸：Vans Era True

將品牌中Authentic鞋款重新改良打造的Era系列，為了增加保護性在鞋口的邊緣增加了海綿襯墊，在穿著上能夠更加穩固及舒適，孫芸芸腳上的Vans鞋款就是Era，黑色滾邊設計是鞋款一大亮點。

凱特王妃：Superga 2750經典小白鞋

凱特王妃的愛鞋是有義大利國民小白鞋之稱Superga，品牌也在今年將經典鞋款加入環保行列，推出以100%有機棉製造的帆布鞋款，既環保又時尚。

金高恩：Nike SB Bruin

鬼怪女主角金高恩愛穿的Nike Bruin，不單是整雙白色的設計，特別把經典Nike Swoosh Logo以復古OG配色呈現，皮革面料的鞋身設計比起帆布也更好清潔。

泫雅：Nike Air Force 1 '07 LX

泫雅愛穿的Air Force 1，應該也是不少男、女生的愛鞋，純白鞋身可以搭配各式風格，厚底設計還是小隻女孩的增高法寶，每季推出的限定款更是一雙難求。

Blackpink Jennie：adidas Originals Stan Smith

同樣廣受歡迎的小白鞋可少不了adidas Originals的Stan Smith絕，除了全白款式外，在鞋舌與鞋後跟處還會推出其他配色供選擇，Blackpink成員Jennie就是愛用者。

昆凌：Roger Vivier Viv' Run鑽扣運動鞋

經典水鑽方釦一看就知道是來自法國的Roger Vivier，以方釦鬆緊鞋帶取代傳統綁帶設計，弧形鞋底復刻經典Vivier Choc內彎鞋跟，兼具奢華、休閒的風格，天王嫂昆凌也是粉絲。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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