《月薪嬌妻》新垣結衣妝容重點解析！一起變身好感系女孩

素有國民老婆之稱的日本女星新垣結衣，5/19宣布與共演《月薪嬌妻》的同劇男主角星野源結婚，引發了熱烈的討論，在台日都擁有高人氣的她，乾淨、透明感的妝容也是許多女孩所追求的，往下滑看看Gakki妝容的魅力所在吧！

新垣結衣五官

首先先分析新垣結衣的五官，結衣擁有飽滿的額頭且明顯的下顎線條，是特別適合瀏海的臉型；眼睛又大又長，雙眼皮摺較窄，近期的眉型以自然、偏粗的眉型為主，整體而宜是非常具有親和力的長相。

底妝

日系的底妝通常給人一種輕盈感，看起來很乾淨輕薄，可以先用校色產品在上粉底前先調整膚色，讓膚色更均勻之外也減少底妝用量，再來是可以挑選帶有提亮效果的妝前產品，並選擇微霧感妝效的產品，讓整體妝感由內而外透出自然的光澤，介於水光和全霧面之間。

眼妝

日系的眉毛走自然路線，眉型整體乾淨、整齊，但妝效是帶有一點毛絨絨的柔霧感，可以選用質地較乾爽的眉筆或是眉粉來達成。新垣結衣的眉毛角度在眉峰前段與眼睛的角度平行，且眉毛粗細幾乎一致，僅在眉尾稍微收尾而已。

眼影、眼線的部分，結衣一直都是淡妝派，眼睛又大又長加上雙眼皮摺較窄，日常或是戲劇中眼妝都是以內眼線為主，不會拉太長，就算是拍攝彩妝廣告時，眼影也都是大地色，強調眼部輪廓的深邃度。

頰彩

日系的腮紅、修容都是若有似無、隱隱約約，會選擇低明度的色調，例如肉桂色、奶茶色等，雖然帶有粉、橘色，但更為親膚；運用膏狀的修容產品，定妝前就先推開，或是粉底液稍微的略過，運用色階創造自然的陰影。

唇彩

可以看的出來，新垣結衣在唇彩的選擇上大多選用低明度、和諧的色調，即便是帶粉、帶橘的，也都會帶有裸色，讓整體看起來更為溫柔、有親和力。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo / Marie Claire美麗佳人

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