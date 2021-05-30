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春夏七款「精品漁夫帽」推薦！編織設計超火紅　Lisa同款免2萬

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起源於19世紀的蘇格蘭，最初是為了因應多雨的氣候，讓雨水不再直接與臉部接觸，又深受當地漁夫的青睞而得名。近幾年隨著潮流文化席捲全球，漁夫帽就成為日常穿搭的必備品，從不少名人身上都能看見漁夫帽的蹤影，各大品牌也以自家經典元素打造漁夫帽款：

Dior Mesh漁夫帽

顛覆以往對漁夫帽的印象，Dior本季採用編織手法為漁夫帽帶來新樣貌，選用黑、白兩色繡花棉材質，透過品牌強調的工藝手法，注入編織、鏤空元素，並在帽沿加入Christian Dior Paris繡花飾帶，包括經典黑、奶油白兩種配色，還具備透氣效果，是炎熱夏季不可或缺的防曬聖品，NT$41,000

Burberry 雙面標誌性條紋漁夫帽

承襲英國百年經典格紋元素，Burberry條紋漁夫帽可是經典中的經典，一年四季、正反兩面都可以配戴，就連韓國女星就連韓國女星孝淵、Dara都擁有，最高CP值非它莫屬，NT$14,500

Gucci針織漁夫帽

應景春夏的編織款式，Gucci也跟上了，採用獨特的編織技法，仔細一看正是將品牌經典的GG Logo作為帽款設計，上頭還綴以雙G金屬標誌，包含粉色、米白兩種款式，約NT$22,000

Chanel漁夫帽

在眾多漁夫帽的選擇中，Chanel獨樹一幟將帽簷加大，運用刺繡手法將品牌標誌繡於漁夫帽中央，帽身也比一般的低一些，顯現出香奈兒獨特的優雅風格，共有3款配色可選擇，NT$25,900

CELINE漁夫帽

延續CELINE極簡作風，將著名的凱旋門老花化為漁夫帽款式，並以刺繡技法把CELINE字樣繡於漁夫帽正中間，時髦設計像是韓星Lisa、Dara都常常戴它入鏡，NT$16,000

LV Monogram漁夫帽

低調派的女孩非入手不可，將經典Monogram老花藏在漁夫帽上，LV採用深色牛仔面料打造，翻至背面側邊則繡有品牌字樣，是可以雙面穿戴的漁夫帽款式，NT$20,000

Fendi編織漁夫帽

精選夏日廣受歡迎的拉菲草元素編織而成，Fendi將品牌經典FF Logo透過不同色系的編織方式呈現，適合旅行、郊遊的外出穿搭，NT$32,900

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 漁夫帽, 穿搭

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