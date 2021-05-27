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一開口氣氛就凍結！天生冷場王星座TOP 3　金牛、水瓶雙雙奪冠

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說話是一門藝術，有些人很懂得找話題與身旁的人聊天，也有人似乎與大家對不到相同頻率，一不小心就讓熱絡的氣氛瞬間凍結，12星座中有天生的社交高手，也有冷場王，一起來看看12星座中的冷場王TOP3吧！

TOP1 金牛座、水瓶座

雖然說，只要會開口說話，就一定會聊天，不過與人聊不聊得來要看彼此個性合不合拍，偏偏有些人不管跟誰聊天，都可能「一開口就把場子搞冷」、「一說話別人就不想接話」，12星座中居冷王之冠的，莫過於惜字如金的金牛座。

特別是初次見面格外不熟的朋友，金牛座就成了省話一哥一姐，問什麼都會用最少的字回答你，讓人疲於開新話題，最後場子就默默的冷下來，好好的對話最終各自滑手機沈默收場。

水瓶座比金牛座稍微好一些，會顧及全場氣氛，盡最大努力讓大家熱絡一點，無奈瓶座開的話題不是極度高冷的知識，就是沒人知道也沒什麼好關心的奇怪新聞，聊到最後只有他自己在開心，大家早就各滑各的手機了。

TOP2天秤座

人稱最長袖善舞、最圓滑、最愛交朋友的天秤座，其實是個場面王來著，對於初次的朋友會給予最溫暖熱情的對話聊天，給人一種「莫名覺得很投緣」的錯覺，殊不知對於熟到不行的朋友，天秤整個就會原形畢露。

別人若是分享八卦、分享新鮮事，他就會酷回：「聽起來也不怎樣啊」、「想也知道會這樣啊」、「其實你不說我也猜得到」，一切好像都在他千里眼順風耳之下，各種八卦情報瞬間走樣，那真的也沒啥好說、沒啥好聊的，非得逼人得掏出世上最新鮮的事、最獵奇的八卦不可，這種講話答話彷彿是冷水直接從頭澆下去的莫名行徑，就數天秤座最會。

TOP3處女座

比起其它星座，處女座應該是五官表情最少、笑點最高、最容易不苟言笑的星座了吧，除非是戀愛中的處女座，或中樂透的處女座，否則一般來說處女座喜怒哀樂都不太表現在臉上，一板一眼的個性或許沒有惡意，但總會在無形中與眾人形成一段距離。

跟他們聊天說話雖然會得到一些低溫回應，但思考就事論事的處女座們，不會理解大家聊天目的只是分享趣事兼殺時間，而是會認真思考話裡的意義，於是對話中莫名出現「欸，你知道你這樣是違法的嗎？」「酒肉吃太多當心會中風喔」「主管應該不會同意你這樣做！」一副正義魔人的態度一站出來，大家什麼話都只想吞回肚子裡。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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延伸閱讀：

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一開口凍結全場！12星座中最容易哪壼不開提哪壼的冷場王星座TOP3

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 水瓶, 金牛, 天秤, 處女

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