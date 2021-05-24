時尚頑童Jean Paul Gaultier突傳「結束」！　惡搞宣佈：成衣將回歸

▲法國設計師高堤耶品牌Jean Paul Gaultier最新動向 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安 ／外電報導

「時尚頑童」法國設計師高堤耶品牌Jean Paul Gaultier，日前在IG上發佈一則「The end」圖片，許多人解讀為品牌即將終結震驚不已，而今終於揭開謎團，品牌在公開的影片中閃現了Pierre Hardy、Sacai、Palomo Spain等名稱，更開啟一段倒計時，宣告將回歸成衣系列，並將於7月帶來高訂秀。

▲繼品牌2014年退出成衣系列後，時隔7年回歸 。（圖／翻攝自IG）

去年高堤耶用2020春夏高訂系列告別了伸展台，從長達50年的時尚生涯正式退休，但他也承諾同名品牌以及高訂服裝會以新的理念繼續下去。果然近期一則「The end」貼文差點騙過所有人，一度讓人以為品牌即將結束，很有頑童的特色，隨後影片解開謎團，其中「JPG ready-to-wear Rebirth」字樣，宣告品牌成衣（Ready-to-wear）系列將在4天之後重生，是繼品牌2014年退出成衣系列後，時隔7年回歸。

▲Sacai創始人Chisose Abe接手的首個高訂系列，計劃在7月份的巴黎高級時裝秀上亮相。（圖／翻攝自IG）

事實上自2014年後，品牌就將重點移至高級訂製服、香水，直至去年1月成為Jean Paul Gaultier操刀的最後一場高訂秀，不過可以期待的是，由Sacai創始人Chisose Abe接手的首個高訂系列，計劃在7月份的巴黎高級時裝秀上亮相。除了Jean Paul Gaultier，巴黎世家（Balenciaga）闊別高訂52年也將在本季回歸，看點十足。