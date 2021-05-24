《轉學》娜諾厭世邪氣狂吸粉　私下最愛手袋曝光：幾乎全是YSL

記者王則絲／台北報導

近期Netflix上熱播泰劇《轉學來的女生》霸佔排行榜，社會寫實、驚悚的劇情博得觀眾喜愛，讓飾演女主角娜諾（Nanno）的琦察雅阿瑪塔庫爾（Chicha Amatayakul，小名：Kitty）在台灣爆紅，超高顏值男女通殺，戲外的她亦憑藉高挑如模特般的身材活躍時尚圈，可以發現她私下最常背的包款幾乎被YSL給佔據。

▲《轉學來的女生》女主角琦察雅阿瑪塔庫爾（Chicha Amatayakul，小名：Kitty）在台灣爆紅。（圖／翻攝自IG@kittychicha）

Chicha其實已經年滿27歲，在《轉學來的女生》中素顏出演高中生卻絲毫無違和，深邃五官被網友譽為是「泰版水原希子」，另外也因髮型與令人毛骨悚然的演技而被稱為「真人版富江」，同時具有邪氣與清純面貌的Chicha，魅力男、女通殺。

Chicha擁有將近170公分的高挑身材，四肢纖細、體態輕盈窈窕，即使不當演員，也絕對會是位出色的模特，因此Chicha很受到時尚品牌的愛戴，多次出席時尚活動。

▲Chicha非常喜歡背SAINT LAURENT的手袋，此為KAIA馬鞍包。（圖／翻攝自IG@kittychicha）



從IG上可以發現，私下的Chicha非常喜歡背SAINT LAURENT的手袋，包括紅遍半邊天的KAIA馬鞍包、去年最夯的復古風SOLFERINO，還有低調的CARRE手袋，全都是她的穿搭愛將；此外，Chicha也曾背上PRADA的Cleo腋下包出席活動，只要被她背上，就會燒到一票粉絲，帶貨功力一流。

▲Chicha示範SAINT LAURENT SOLFERINO手袋。（圖／翻攝自IG@kittychicha）

▲Chicha示範SAINT LAURENT最新主打經典款CARRE手袋。（圖／翻攝自IG@kittychicha）

▲Chicha難得畫上暗黑妝容，演繹PRADA時裝與Cleo腋下包。（圖／翻攝自IG@kittychicha）

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