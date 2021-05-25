LEVI’S皮標變成少女粉！MIU MIU有史以來最可愛的丹寧系列誕生

▲「Upcycled by MIU MIU X LEVI’S」。（圖／品牌提供）

記者王則絲／台北報導

MIU MIU在去年首度推出支線「Upcycled by MIU MIU」的永續發展企劃，回收服飾再造新衣，今年Upcycled by MIU MIU帶來第二波動作，將回收品項聚焦在LEVI’S 80至90年代生產的古董501牛仔褲和Trucker牛仔外套，並加入了MIU MIU代表元素，讓最可愛、最少女的丹寧系列就此誕生！LEVI’S招牌501牛仔褲近日也有新動作，攜手日本藝術家VERDY推出「LEVI’S X WASTED YOUTH」限定聯名款。

▲「Upcycled by MIU MIU X LEVI’S」系列聚焦在回收80至90年代生產的古董501牛仔褲和Trucker牛仔外套。（圖／品牌提供）

LEVI’S早先與VALENTINO合作打造的丹寧褲款才於2021春夏秀中曝光，聯名動作不停斷，馬上又加入了MIU MIU的永續計畫。「Upcycled by MIU MIU X LEVI’S」系列，聚焦在回收80至90年代生產的古董501牛仔褲和Trucker牛仔外套，接著挹注MIU MIU最引以為傲的少女公主風元素，其中將褲款皮標幻化為柔嫩粉色，成為本系列最吸睛的小細節。

經回收再造而來的每一件丹寧單品，皆是獨一無二，牛仔外套、牛仔褲上可以看見俏皮可人的燈籠袖、純淨的蕾絲搭配閃亮水晶，珍珠、花卉元素也蘊藏細節裡，「Upcycled by MIU MIU X LEVI’S」為少女們打造出了史上最可愛的丹寧單品，台灣目前已可於101 MIU MIU專賣店購買。

▲粉紅色皮標成為此番聯名合作最吸睛的小細節。（圖／品牌提供）

而提到LEVI’S經典的501牛仔褲，今年已迎來誕生148週年，LEVI’S特別找來日本藝術家VERDY旗下品牌WASTED YOUTH進行合作，推出限定版501 93復刻直筒丹寧褲，在招牌褲型上融合滑板與龐克文化元素，採用深黑洗色呈現，搭配紅色鋸齒縫線與低調刺繡，相當有質感。

▲LEVI’S® x Wasted Youth 限定版501® 93復刻直筒丹寧褲。（圖／品牌提供）



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