fb ig video ETtoday search mobile

敷錯小心爆痘、變敏感肌！5個常見「敷面膜誤區」你中幾個？

>

▲▼5個常見敷面膜誤區。（圖／翻攝ＩG）

 ▲面膜敷對了才有美肌功效。（圖／翻攝IG@yoonara_mood）

編輯／Amanda

亞洲女生愛敷面膜，把面膜當作美肌神器，但天天敷真的好嗎？敷完面膜直接睡？小心有些常見的敷面膜NG行為，讓你美肌不成，反而造成肌膚負擔，甚至讓肌膚出狀況，快來看看下5大敷臉誤區你犯了幾個？

NG 1：天天敷面膜

面膜屬於加強保養品項，通常面膜中添加的保養成分較複雜，太頻繁使用反而會造成肌膚負擔，甚至導致肌膚變敏感、冒痘。一般情況下，一週敷臉2～3次就已足夠。

NG 2：敷面膜前先去角質

雖然去除臉上累積的老廢角質可提升面膜精華吸收，但不需要每次敷臉前都先去角質，依照個人膚質而定，通常1、2個禮拜去角質一次就夠了，甚至1個月去除一次也可以，過於頻繁去角質反而會傷害皮膚屏障、加劇現有肌膚問題，甚至導致衰老、變成敏感肌。

▲▼5個常見敷面膜誤區。（圖／翻攝ＩG）

▲袋中剩餘精華可塗抹脖子或身體其他部位。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）

NG 3：敷完後再抹袋中剩餘精華

許多面膜打開敷上臉後，袋中還會有不少剩餘精華，不少人為了不想浪費，拿下面膜後還會再把剩餘的精華往臉上塗抹，但其實肌膚能吸收的有限，敷臉後再塗更多精華，肌膚也無法再吸收，反而增加肌膚負擔。不如把剩下的精華用來擦頸部或身體其他部位，還能同時保養身體其他處。

 NG 4：只在意功效而忽視當下膚況

有些人敷臉時只考慮到想要的護膚功效，而忽略了自己肌膚當下的膚況，亂用功效面膜可能沒達到你想要的效果，反而讓肌膚問題更惡化，敷臉比起日常保養更需要根據當下膚況挑選合適功能的面膜。

▲▼會導致肌膚敏感的5大NG保養行為。（圖／翻攝ＩＧ）

▲精華較濃稠的面膜，敷臉後可稍微用水清洗一下。（圖／翻攝IG@abib.official）

NG 5：敷完後不沖洗

有些面膜所含的精華液較為濃稠，依照建議時間敷完後，保養成分其實都已被肌膚吸收，殘留在臉上的黏稠感很多是面膜中添加的增稠劑，不清洗容易使得毛孔堵塞，反而造成粉刺、痘痘生成。

►小心「5大NG洗臉方式」擦再貴的乳霜都沒救！　按摩太久超傷臉

►韓國皮膚科醫師教細緻毛孔5秘訣！　「這一類」護膚品不能用

►2021最新「口碑面膜」盤點！我的美麗日記「茶香款」太療癒　日本爆賣

關鍵字：

保養, 護膚, 敷臉, 敷面膜, 面膜, 迷思, 誤區, NG, 錯誤

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

【連鎖咖啡懶人包】星巴克、路易莎全台禁內用

【連鎖咖啡懶人包】星巴克、路易莎全台禁內用

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

五月生日石是祖母綠　花園戒指、項鍊都美炸

五月生日石是祖母綠　花園戒指、項鍊都美炸

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

5個讓你「不知不覺就發胖」的壞習慣！　第3條超容易被忽略

5個讓你「不知不覺就發胖」的壞習慣！　第3條超容易被忽略

ET Fashion

推薦閱讀

《月薪嬌妻》新垣結衣妝容重點解析！一起變身好感系女孩

《月薪嬌妻》新垣結衣妝容重點解析！一起變身好感系女孩

落髮一族要少吃甜食！頭皮專家指出「5個習慣」讓頭髮掉不停

落髮一族要少吃甜食！頭皮專家指出「5個習慣」讓頭髮掉不停

《轉學》娜諾厭世邪氣狂吸粉　私下最愛手袋曝光：幾乎全是YSL

《轉學》娜諾厭世邪氣狂吸粉　私下最愛手袋曝光：幾乎全是YSL

9成人都做錯！洗面乳直接上臉、洗臉前不先洗手都是錯誤示範 「不只救一個人，而是整個家庭」　《火神的眼淚》10金句引人熱淚 Apple iPad特價了！下殺9990元、限量100台　立刻出手搶貨 宋仲基童顏「牛奶肌」大逆齡變20歲！「床照」洩女友視角 居家辦公都在耍廢？「5件小事」增添儀式感　擺脫鬱悶、工作更賣力 安海瑟薇「浮誇後腦勺」化身復古女伶　不愧被封「現代版奧黛麗赫本」 包・開箱／LONGCHAMP療癒「麵包包」手感驚人　最推翡翠綠、純白色太高級

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面