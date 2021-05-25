敷錯小心爆痘、變敏感肌！5個常見「敷面膜誤區」你中幾個？

▲面膜敷對了才有美肌功效。（圖／翻攝IG@yoonara_mood）

編輯／Amanda

亞洲女生愛敷面膜，把面膜當作美肌神器，但天天敷真的好嗎？敷完面膜直接睡？小心有些常見的敷面膜NG行為，讓你美肌不成，反而造成肌膚負擔，甚至讓肌膚出狀況，快來看看下5大敷臉誤區你犯了幾個？

NG 1：天天敷面膜



面膜屬於加強保養品項，通常面膜中添加的保養成分較複雜，太頻繁使用反而會造成肌膚負擔，甚至導致肌膚變敏感、冒痘。一般情況下，一週敷臉2～3次就已足夠。

NG 2：敷面膜前先去角質



雖然去除臉上累積的老廢角質可提升面膜精華吸收，但不需要每次敷臉前都先去角質，依照個人膚質而定，通常1、2個禮拜去角質一次就夠了，甚至1個月去除一次也可以，過於頻繁去角質反而會傷害皮膚屏障、加劇現有肌膚問題，甚至導致衰老、變成敏感肌。

▲袋中剩餘精華可塗抹脖子或身體其他部位。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）



NG 3：敷完後再抹袋中剩餘精華



許多面膜打開敷上臉後，袋中還會有不少剩餘精華，不少人為了不想浪費，拿下面膜後還會再把剩餘的精華往臉上塗抹，但其實肌膚能吸收的有限，敷臉後再塗更多精華，肌膚也無法再吸收，反而增加肌膚負擔。不如把剩下的精華用來擦頸部或身體其他部位，還能同時保養身體其他處。

NG 4：只在意功效而忽視當下膚況



有些人敷臉時只考慮到想要的護膚功效，而忽略了自己肌膚當下的膚況，亂用功效面膜可能沒達到你想要的效果，反而讓肌膚問題更惡化，敷臉比起日常保養更需要根據當下膚況挑選合適功能的面膜。

▲精華較濃稠的面膜，敷臉後可稍微用水清洗一下。（圖／翻攝IG@abib.official）



NG 5：敷完後不沖洗



有些面膜所含的精華液較為濃稠，依照建議時間敷完後，保養成分其實都已被肌膚吸收，殘留在臉上的黏稠感很多是面膜中添加的增稠劑，不清洗容易使得毛孔堵塞，反而造成粉刺、痘痘生成。

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