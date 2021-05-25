日本第一絲襪腿模「90公分長美腿」零死角養成術　睡前這招妳一定會

▲彥坂櫻是日本絲襪品牌御用腿模。（圖／翻攝sakura10h IG）

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每回看到絲襪包裝上模特兒的美腿，總令人羨慕，日本第一腿模彥坂櫻即擁有女性夢想中的逆天美腿，身高175公分的她，腿長近90公分，從任何角度欣賞，一雙長腿纖細勻稱，擺出任何pose都擠不出小肉肉，原來她從小有媽媽嚴格督促，長大也細心保養，才能靠腿吃飯，成為絲襪品牌廣告指定名模，她不藏私分享3招，宅在家也能做。

▲彥坂櫻（左）與她的偶像國際超模富永愛相見歡。（圖／翻攝sakura10h IG）

招式一睡前抬腿

許多女性都知道這招，卻沒有貫徹實行，彥坂櫻認為睡前抬高雙腿，有助於血液循環防止浮腫，若在此之前能按摩雙腿更好。而近日因防疫待在家的時間變多，不妨可學她套上壓力美腿襪，讓雙腿輕盈舒服。

▲睡前抬腿也是彥坂櫻維持美腿的方法之一。（圖／翻攝sakura10h IG）

▲彥坂櫻回家必穿壓力美腿襪。（圖／翻攝sakura10h IG）

招式二抬頭挺胸

彥坂櫻表示走路一定要抬頭挺胸踏出大步伐，不僅儀態優雅，腿的線條也好看，秘訣在於一腳往前走時，另一腳膝後方盡量拉直，延伸腿部線條；坐下時更要注意坐姿，因為從小媽媽就要求她坐下不能翹腳，美腿從小養成。

▲彥坂櫻養成不翹腳的習慣，養出修長美腿。（圖／翻攝sakura10h IG）



招式三平均站立

放鬆時常不自覺站出三七步，或讓站立的力量落於單腳上，彥坂櫻認為上述都不妥，應該要讓力量平均放在雙腳，才不會讓單邊承受過多。

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