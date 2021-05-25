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尿道發炎痛苦又尷尬！「6類食物」預防感染　安全度過夏天不復發

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▲▼ 8種食物幫助預防泌尿道感染發炎。（圖／翻攝unsplash、pexels）

編輯／Amanda　圖／翻攝unsplash、pexels

尿道炎可說是最常見的泌尿道感染，尤其是氣候悶熱、容易出汗的夏季更是好發季節，根據統計，女生一生中感染泌尿道疾病有50%～60%機率，是男生的8倍，且很容易復發，讓不少女生生活上、心理上都有不小壓力。而想預防、改善泌尿道感染情況發生，平時除了要多注意個人衛生習慣、多喝水並適當排尿，正確健康飲食也很重要！平時可多攝取以下6大類食物，能幫助保養泌尿道，提升抵抗力，擺脫細菌感染威脅。

＃蔓越莓

蔓越莓含有特殊的「A型鍵結原花青素」（俗稱PACs），能抑制大腸桿菌附著於尿道，加速其排出體外，降低感染機率，且蔓越莓還能使泌尿道呈現酸性，降低尿液的PH值，幫助抑制壞菌生長。

▲▼ 8種食物幫助預防泌尿道感染發炎。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃富含維生素C水果

奇異果、芭樂或柑橘類等水果含有豐富維生素C及多種營養素，其中維生素C是強大的抗氧化、抗發炎物質，有助於身體對抗感染，且能維持泌尿道結締組織健康，對尿液產生酸化作用，減少細菌量。

▲▼ 8種食物幫助預防泌尿道感染發炎。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃優格、韓式泡菜

益生菌可幫助維持腸道菌叢平衡，對消化、免疫功能有益處外，也有研究顯示，某些益生菌如乳酸菌，對於泌尿道感染也有幫助，可減少陰道發炎、尿道發炎等狀況，像是無糖優格、韓式泡菜等含有益生菌的食物都有幫助，

＃大蒜

像是大蒜、洋蔥、大蒜、洋蔥、白蘿蔔、山葵等食物都含有硫化物，有助於殺菌、降低感染機會，其中大蒜更是蔬果中硫化物含量最高的。

▲▼ 8種食物幫助預防泌尿道感染發炎。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃莧菜、芹菜

排尿是身體將新陳代謝後的老廢棄物排出體外的重要管道，排尿次數太少，容易使停留在膀胱的細菌在泌尿道中繁殖。除了平時要確保喝水量足夠外，像是芹菜、莧菜都有利水利尿、清熱的作用，幫助改善小便熱痛。

＃藍莓

藍莓和蔓越莓有相同作用，都能防止細菌附著於尿道，除了直接吃，放入沙拉或是搭配優格吃都不錯。

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關鍵字：

生活, 健康, 尿道, 泌尿道, 感染, 發炎, 預防, 改善, 飲食, 食物

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