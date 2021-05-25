Jisoo頂逆齡「眉上瀏海」騎95萬元DIOR夢幻機車　又帥又甜好想被載！

▲Jisoo以DIOR品牌形象代言人之姿演繹2021秋季系列。（影 / 品牌提供）

記者王蓁蓁 / 台北報導

日前韓國女團BLACKPINK罕見地4人同框雜誌，被譽為「世紀合體」引發超高話題，人氣不容忽視，近日Jisoo再以DIOR品牌形象代言人之姿，陸續釋出系列大片，只見Jisoo頂著全新「眉上瀏海」造型亮相，精緻臉龐更顯逆齡，穿著2021秋季系列，微辣的甜美氣息藏不住，令人深陷其多樣魅力。

雖然是秋季系列，DIOR女裝創意總監Maria Grazia Chiuri大膽跳脫，以明亮、絢爛的風格打造，除了致敬過去，她也在接受訪問時提到，洋溢著青春氣息與獨特風格的BLACKPINK，是重要的靈感來源，由成員之一的Jisoo來演繹秋季形象大片再適合不過了。

▲Jisoo頂著逆齡「眉上瀏海」造型出鏡DIOR 2021秋季形象大片。（圖 / 品牌提供）

▲Vespa 946 Christian Dior絕美模樣被譽為「夢幻機車」，NT$950,000（不含行李箱、安全帽等配件）。（圖 / 品牌提供）

「人間DIOR」Jisoo 為DIOR 2021秋季系列拍攝畫報，只見她騎乘推出時就吸引高度關注的「夢幻機車」Vespa 946 Christian Dior出鏡，一頭及腰的黑長髮女神氣場全開，搭配激短「眉上瀏海」髮型，畫面遊走在率性與優雅之間，穿搭經典的黑色Bar外套和短裙，露出筆直美腿，腳踩DIOR-ID小白鞋，碰撞出正式與休閒的混搭風格。

▲Mizzz Bar豹紋外套巧妙展現Jisoo的腰身曲線，比例更顯迷人。（圖 / 品牌提供、翻攝IG@sooyaaa__）

▲Jisoo私服穿搭也不忘帶貨擺拍Lady Dior刺繡豹紋包。(圖 / 翻攝IG@sooyaaa__）

同樣的逆齡髮型，Jisoo換穿本季焦點元素「豹紋印花」系列，煙燻感的眼妝妝容令人忍不住深陷其魅力，在包緊緊的套裝穿搭下，Mizzz Bar外套精湛的剪裁設計，巧妙展現Jisoo的腰身曲線，讓整體比例更顯迷人，手上的Lady Dior刺繡豹紋包早已成為近期爆款包，只見Jisoo私服穿搭時也不忘帶貨擺拍。

▲Jisoo以甜美的格紋套裝，展現洋溢青春氣息的學院風造型。（圖 / 品牌提供）

▲Jisoo手拿童心滿滿的恐龍圖樣Lady Dior包。（圖 / 品牌提供）

緊接著Jisoo以甜美的格紋套裝現身，洋溢著青春魅力的學院風造型，完美展現她20幾歲的少女Style，腳上Dior-Doll白色亮面小牛皮跟鞋搭配同色系膝下襪，順勢拉長腿部比例，透露出女孩的穿搭小心機 ; 童心滿滿的恐龍圖樣Lady Dior包可愛模樣一秒爆擊少女們心臟，Jisoo一身 Tone On Tone黑色系穿搭，令恐龍印花包成為整體焦點。

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