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《時尚惡女》LV上身PK死敵　男爵夫人戴千萬De Beers鑽石迎戰　

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▲▼ 庫伊拉 。（圖／翻攝disneycruella IG）

▲艾瑪史東在迪士尼電影《時尚惡女：庫伊拉》背LV Capucines包亮相。（圖／翻攝LV IG）

記者陳雅韻／台北報導

將於6月4日上映的迪士尼電影《時尚惡女：庫伊拉》（Cruella），由奧斯卡影后艾瑪史東（Emma Stone）飾演時尚女魔頭「庫伊拉」，與同為金獎影后艾瑪湯普遜（Emma Thompson）演出的「馮赫爾曼男爵夫人」同台飆戲，劇中兩人從惺惺相惜到反目成仇，連行頭也要大PK，艾瑪史東有LV（Louis VUitton，路易威登）撐腰，艾瑪湯普遜則是鑽石品牌De Beers千萬珠寶上身。

▲▼ 庫伊拉 。（圖／翻攝disneycruella IG）

▲飾演「馮赫爾曼男爵夫人」的金獎影后艾瑪湯普遜，在《時尚惡女：庫伊拉》裝扮貴氣。（圖／翻攝disneycruella IG）

▲▼ De Beers 。（圖／公關照）

▲De Beers Arpeggia 18K白金五行鑽石項鍊（左）5,600,000元，三行鑽石耳環1,665,000元。（圖／De Beers提供，以下同）

艾瑪史東在《時尚惡女：庫伊拉》的搶眼造型備受矚目，當中可見LV Capucines包蹤跡，戲外她參與電影宣傳，也是全套LV新裝與珠寶加持。同劇飾演男爵夫人的艾瑪湯普遜不能輸，連換多套De Beers高級珠寶，展現貴婦氣場。

▲▼ De Beers 。（圖／公關照）

▲De Beers出現在《時尚惡女：庫伊拉》中的Diamond Legends系列Cupid 高級珠寶鑽石項鍊（左），Swan Lake高級珠寶彩鑽項鍊。

艾瑪湯普遜一連換上De Beers靈感源自貝多芬《月光奏鳴曲》的Arpeggia 18K白金五行鑽石項鍊和三行鑽石耳環、Diamond Legends by De Beers 系列的 Cupid 高級珠寶鑽石項鍊，以及發想自芭蕾舞劇的18K白金和18K黃金打造的 Swan Lake彩鑽項鍊，負責《時尚惡女：庫伊拉》造型的奧斯卡得主設計師Jenny Beavan說：「男爵夫人需要莊重的首飾來襯托她的衣著風格，能夠以 De Beers 鑽石的優雅之美映襯她的服裝真是太棒了。」

▲▼ De Beers 。（圖／公關照）

▲De Beers出現在《時尚惡女：庫伊拉》中的Diamond Legends系列Cupid 高級珠寶鑽石項鍊（左），Swan Lake高級珠寶彩鑽項鍊。

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關鍵字：

艾瑪史東, 艾瑪湯普遜, 奧斯卡影后, LV, Louis Vuitton, De Beers

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