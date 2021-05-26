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「總是說話算話」超守信用3大星座！高冷天蠍其實很講義氣

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▲▼超守信用3大星座。（圖／翻攝ＩＧ）

編輯／Molly　圖／翻攝IG@tvndrama.official

守信用是種美德，但不是人人都做得到！有些人說話時很隨意，常不經思考就隨口答應別人事情，結果最後做不到擺爛或乾脆反悔；但也有些人對於自己說出的話非常在意，一旦開口承諾了，就會想盡辦法完成。12星座中就有3個星座堪稱「說話算話界」中的最佳代表，無論如何都會辦好，就算自己犧牲一點也在所不惜。

▲▼超守信用3大星座。（圖／翻攝ＩＧ）

金牛座

個性溫和踏實的金牛座，對人很真誠且非常守信，對於別人的請託或約定，他們會先判斷，如果自己做不到就不會輕易答應，可一旦答應了，有耐心又有責任感的他們就會盡全力做到，絕不會中途放棄。因此，金牛平時看似不高調，也不是社交達人，但他們在朋友群裡很受歡迎，常能獲得別人的尊重和信任，慢慢也會累積他們的聲望，大家都知道他們是個說話算話、信用好的人。

▲▼超守信用3大星座。（圖／翻攝ＩＧ）

獅子座

天生具備王者氣勢的獅子座，對自己很有自信，自尊心也高，喜歡收到別人的依靠和稱讚吹捧，讓他們的優越感得到滿足，因此對於信任、依賴他們的人，獅子會很願意付出心力，展現他們身為領導者的風範和能力。獅子座也是個注重承諾，很有信用的代表，他們答應的事，就一定會執行，且會盡全力達到對方的要求，而不是只會口頭說好，也因此，獅子座在週遭人心中大多擁有不小威望。

▲▼超守信用3大星座。（圖／翻攝ＩＧ）

天蠍座

外冷內熱的天蠍座，在外人眼裡看起來冷心冷肺，但愛恨分明的他們其實對於在意的人很慷慨，很講義氣也很忠心，討厭虛偽的他們，對周遭人更是真誠坦率，且說話算話，只要承諾了別人事情，就會盡力做到最好，絕不會敷衍了事，甚至擺爛。因此對於親朋好友來說，天蠍是受到大家認可、可以信賴的對象，很容易得到身邊朋友的喜愛。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 守信用, 說話算話, 金牛, 天蠍, 獅子

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