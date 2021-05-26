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網購啦！「芸芸同款」水鑽包現省4萬元　adidas官網藏了「新品66折」

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記者王蓁蓁 / 台北報導

從去年居家防疫漸漸改變人們的生活型態，包括LOUIS VUITTON、PRADA、FENDI等個大品牌都紛紛在台灣開設了線上購物平台，微風百貨經營的「微風線上精品」，近日也祭出SALE專區，Alexanderwang、MICHAEL KORS、MM6等精品優惠最高下殺至3折起，簡直比Outlet還要划算，此外，Adidas台灣官網也推出了當季新品選3件以上66折的折扣活動，宅在家不能逛街，當然要上網買一波「止癢」。

▲微風線上精品SALE 。（圖／翻攝官網、IG）

▲微風線上精品SALE 。（圖／翻攝官網、IG）

▲類似「芸芸同款」的Alexanderwang鑲鑽Logo迷你手袋，從原價68,800元下殺至20,640元，現省4萬多元。（圖 / 翻攝官網、IG@aimeeyunyunsun)

從去年年底開啟的微風線上精品平台，囊括LOEWE、BURBERRY、MICHAEL KORS.....等精品，只要在家動動手指也能立馬「網購」到當季新貨，讓時尚迷們在居家隔離期間也能血拼舒壓，面向SALE專區更是不用猶豫，像這款類似「芸芸同款」的Alexanderwang鑲鑽Logo迷你手袋，就從原價68,800元下殺至20,640元，直接現省4萬多元。

▲微風線上精品SALE 。（圖／翻攝官網、IG）

▲微風線上精品SALE 。（圖／翻攝官網、IG）

▲MM6手繪洋裝從原價19,800元降到5,940元 ; 手拿包則是由118,00元的價格折到3,540元。（圖 / 翻攝官網）

另外，以分趾鞋令人印象深刻的Maison Margiela，其支線品牌MM6也迎來3折折扣，這件逗趣的手繪洋裝從原價19,800元降到5,940元，省下了1萬多元，還有這顆融入品牌經典標籤元素的手拿包，118,00元的價格折到3,540元，千元即能輕鬆入手！

▲微風線上精品SALE 。（圖／翻攝官網、IG）

▲微風線上精品SALE 。（圖／翻攝官網、IG）

▲微風線上精品SALE 。（圖／翻攝官網、IG）

▲MICHAEL KORS包款也幾乎是落在5折內即可入手。（圖 / 翻攝官網）

而小資女們最愛的輕奢品牌MICHAEL KORS幾乎落在半價內就能入手，適合夏天的馬卡龍配色肩背包，從原先的13,600元折扣至6,800元，有療癒寶寶藍、與嫩粉可做選擇 ; 皮革長夾也是5折內就能購入，是時候趁機犒賞自己了。

▲Adidas官網折扣 。（圖／翻攝品牌官網）

▲Adidas官網折扣 。（圖／翻攝品牌官網）

▲像這筆原先金額10,670元的訂單，輸入折扣碼後降價到7,041元，直接現省了3000多元。（圖 / 翻攝品牌官網）

近期線上購物折扣不斷，Adidas台灣官網也推出了當季新品選3件以上66折的折扣活動，只要在結帳時輸入折扣代碼「ADIDAS66」就能立馬享有優惠，像這筆原先金額10,670元的訂單，再輸入折扣碼之後降價到7,041元，直接現省了3000多元，而且是當季新品做折扣，像是前陣子韓女團BLACKPINK演繹的春季系列款式、或是Adidas攜手Disney打造的綠色卡通人物小白鞋，通通都可以用這個優惠一次購入！

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關鍵字：

Alexanderwang, MICHAELKORS, MM6, 孫芸芸, 折扣, 微風, 網購

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