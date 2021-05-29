fb ig video ETtoday search mobile

贊達雅曬VALENTINO火辣中空　台設計師Peter Wu春夏大片好極簡

>

記者鮑璿安／台北報導

VALENTINO 2021早秋女裝ROMAN PALAZZO系列請到代言人贊達雅（Zendaya）演繹，僅僅憑藉簡潔的黑白鏡頭，贊達雅身著豹紋上衣與性感的透膚絲襪，傳遞狂野樣貌。同時，旅法台灣設計師吳昕威Peter Wu（吳昕威）2021春夏系列也首次嘗試以影像方式呈現，與巴黎大學城內拍攝，讓極簡控一飽眼福。

▲VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲VALENTINO代言人贊達雅出鏡最新形象廣告 。（圖／品牌提供）

VALENTINO代言人贊達雅出鏡最新形象廣告，由攝影師David Sims掌鏡，於洛杉磯皇宮劇院拍攝，贊達雅身穿豹紋印花襯衣，翻領細節彰顯率性風格，與她相得益彰，同時以中空線條搭配短褲與透膚絲襪露出纖細美腿，以跪坐Pose出鏡不減表現力，還狂野將長髮往後甩動，電力十足。

▲VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲拘謹與龐克世代的叛逆透過Roman Stud鉚釘呈現，為鞋履和手袋吸睛 。（圖／品牌提供）

贊達雅另也以一套長版大衣，透過修身剪裁迎合纖瘦體態，在黑白背景下更能聚焦人物本身，彰顯出品牌本季理念，拘謹與龐克世代的叛逆透過Roman Stud鉚釘呈現，為鞋履和手袋吸睛。

▲VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲旅法台灣設計師吳昕威Peter Wu 2021春夏首次嘗試以影像方式呈現意境 。（圖／品牌提供）

而旅法台灣設計師吳昕威Peter Wu 2021春夏首次嘗試以影像方式呈現意境，整部作品攝於巴黎著名地標，也就是建築大師柯比意在法國巴黎大學城所設計的瑞士閣樓，藉此彰顯極簡風格，認為原始的形體便是最美，也與Peter Wu品牌理念不謀而合。疫情期間，品牌更成立了線上購物網站，提供時尚迷在家挑選單品。

關鍵字：

VALENTINO, 2021, 早秋, Peter Wu , 春夏

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

【連鎖咖啡懶人包】星巴克、路易莎全台禁內用

【連鎖咖啡懶人包】星巴克、路易莎全台禁內用

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

五月生日石是祖母綠　花園戒指、項鍊都美炸

五月生日石是祖母綠　花園戒指、項鍊都美炸

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

5個讓你「不知不覺就發胖」的壞習慣！　第3條超容易被忽略

5個讓你「不知不覺就發胖」的壞習慣！　第3條超容易被忽略

ET Fashion

推薦閱讀

凱特王子妃腳踩1,880元小白鞋趕場　連換4套造型洩露想兒女了

凱特王子妃腳踩1,880元小白鞋趕場　連換4套造型洩露想兒女了

孫藝珍曬情侶裝太甜！加碼「玄彬視角」　粉絲暴動跪求：原地結婚

孫藝珍曬情侶裝太甜！加碼「玄彬視角」　粉絲暴動跪求：原地結婚

拚業績！85度C推寄杯優惠買3送3　星巴克「在家叫」買一送一

拚業績！85度C推寄杯優惠買3送3　星巴克「在家叫」買一送一

超商是奶茶控天堂！6款「冷藏奶茶」真心評比　最好喝的是？ 「酒精噴霧機」1280元→588元！門口放一台超方便　回家立刻消毒 麥當勞包裝變紫色！聯名BTS太逼人　除了浴袍、薯條小包，竟還有特餐 宅在家就要玩Switch！主機、超級瑪利歐遊戲、健身環全部「超甜價」必買 嘴破好痛苦？營養師教「飲食5秘訣」更快好　NG食物先避開 泰網紅神還原BLACKPINK舞台裝！頭上戴「瀝水網」秒變性感Lisa 許光漢虐心陸片《你的婚禮》：從未擁有過和失去，哪個痛？

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面