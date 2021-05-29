贊達雅曬VALENTINO火辣中空　台設計師Peter Wu春夏大片好極簡

記者鮑璿安／台北報導

VALENTINO 2021早秋女裝ROMAN PALAZZO系列請到代言人贊達雅（Zendaya）演繹，僅僅憑藉簡潔的黑白鏡頭，贊達雅身著豹紋上衣與性感的透膚絲襪，傳遞狂野樣貌。同時，旅法台灣設計師吳昕威Peter Wu（吳昕威）2021春夏系列也首次嘗試以影像方式呈現，與巴黎大學城內拍攝，讓極簡控一飽眼福。

▲VALENTINO代言人贊達雅出鏡最新形象廣告 。（圖／品牌提供）



VALENTINO代言人贊達雅出鏡最新形象廣告，由攝影師David Sims掌鏡，於洛杉磯皇宮劇院拍攝，贊達雅身穿豹紋印花襯衣，翻領細節彰顯率性風格，與她相得益彰，同時以中空線條搭配短褲與透膚絲襪露出纖細美腿，以跪坐Pose出鏡不減表現力，還狂野將長髮往後甩動，電力十足。

▲拘謹與龐克世代的叛逆透過Roman Stud鉚釘呈現，為鞋履和手袋吸睛 。（圖／品牌提供）

贊達雅另也以一套長版大衣，透過修身剪裁迎合纖瘦體態，在黑白背景下更能聚焦人物本身，彰顯出品牌本季理念，拘謹與龐克世代的叛逆透過Roman Stud鉚釘呈現，為鞋履和手袋吸睛。

▲旅法台灣設計師吳昕威Peter Wu 2021春夏首次嘗試以影像方式呈現意境 。（圖／品牌提供）

而旅法台灣設計師吳昕威Peter Wu 2021春夏首次嘗試以影像方式呈現意境，整部作品攝於巴黎著名地標，也就是建築大師柯比意在法國巴黎大學城所設計的瑞士閣樓，藉此彰顯極簡風格，認為原始的形體便是最美，也與Peter Wu品牌理念不謀而合。疫情期間，品牌更成立了線上購物網站，提供時尚迷在家挑選單品。