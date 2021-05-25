孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被拖鞋燒到　居家貴氣「毛毛拖鞋」還有這些選擇

記者王則絲／台北報導

第一名媛孫芸芸一直以來都有在經營自己的珠寶品牌YUN YUN SUN，近日她大方曬出一雙美腿，示範將項鍊用作腳鍊的搭配方式，而腳上一雙BALENCIAGA毛毛拖鞋也意外燒到粉絲，像這樣居家風格又能彰顯貴氣「毛毛拖鞋」，最能替居家防疫增加點時髦感，帶來好心情。

▲孫芸芸穿著BALENCIAGA拖鞋帶貨腳鍊，意外燒到粉絲。（圖／翻攝自IG@aimeeyunyunsun、Balenciaga）



有「帶貨女王」之稱的孫芸芸，這回也展現了帶貨實力，廣告自家飾品的同時，連同放了一把「毛毛拖鞋」的火，除了孫芸芸腳上的這雙BALENCIAGA羔羊毛拖鞋，日前韓女星Tiffany則是穿上了純白色的PRADA毛毛拖鞋，搭配中空裝與短褲的清涼造型，穿到風光明媚的戶外，別有一番風格，整雙毛巾布的材質超柔軟，加上PRADA Milano的招牌LOGO刺繡，瞬間提升高級質感。

▲Tiffany最新穿搭照中也穿著了PRADA的毛毛拖鞋。（圖／翻攝自IG@tiffanyyoungofficial、PRADA）



奢華的指標品牌愛馬仕（Hermes）其經典的H字ORAN涼拖鞋深受時尚圈人士喜愛，幾乎每個網紅、部落客都人腳一雙，今年也延伸推出了特殊材質款，取代皮革，改以柔軟的小羊毛打造而成，毛絨絨的布面包覆整雙涼鞋，總共帶來黑色、駝棕色與桃紫紅色，尤其是駝色最受歡迎，宛如泰迪熊一般的外型十分療癒。

▲愛馬仕也推出了招牌的H字母毛毛拖鞋。（圖／翻攝自愛馬仕）



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