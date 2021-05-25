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防疫小確幸！路易莎每週三「免費升級」、Venchi推外帶家庭號

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▲▼餐飲。（圖／路易莎、Venchi提供）

▲路易莎將舉辦為期一個月的全門市「週三小農日」。（圖／路易莎、Venchi提供，以下同）

記者鮑璿安／台北報導

全台進入三級警戒狀態，防疫的同時也兼顧小確幸，對此連鎖咖啡路易莎將於明（26日）起進行為期一個月的「週三小農日」優惠活動，提供9款指定拿鐵免費升級小農鮮奶，並延長外帶外送優惠，消費單筆滿300元以上，飲品即享85折優惠。此外，義大利百年巧克力品牌Venchi也推出大份量的 Gelato 外帶家庭號，可依照個人口味自由搭配。

由於疫情升溫，餐飲禁止內用，導致鮮奶類飲品銷量驟減，路易莎將舉辦為期一個月的全門市「週三小農日」，針對9款指定拿鐵，包括莊園級拿鐵、澳洲小拿鐵、咖啡拿鐵、卡布奇諾，以及焦糖、榛果、香草、橘皮、黑糖的風味拿鐵，民眾可於5月26日至6月30日每週三免費升級小農鮮奶。

▲▼餐飲。（圖／路易莎、Venchi提供）

▲▼餐飲。（圖／路易莎、Venchi提供）

▲9款指定拿鐵免費升級小農鮮奶；甜磚壓系列納入外送平台優惠品項。

同時門市的外帶外送優惠也延至5月28日，來店外帶、來電外送餐飲消費單筆滿300元以上，飲品即享85折優惠。為鼓勵民眾使用外送平台下單，緊接著明起至6月11日，也有foodpanda、Uber Eats外送平台限定輕食、飲品享優惠75折起。

▲▼餐飲。（圖／路易莎、Venchi提供）

▲義大利百年巧克力品牌Venchi推出大份量的 Gelato 外帶家庭號。

除了路易莎，義大利百年巧克力品牌Venchi推出大份量的 Gelato 外帶家庭號，提供 500 克、750 克與 1000 克三種規格，並搭配 3至5 種自選冰淇淋口味，每日皆供應 12 種口味，像是超高人氣的開心果、鹽味太妃糖或榛果碎巧克力的經典口味都可以依照個人喜好自由搭配。另也與新光三越信義 A11 合作提供線上支付與宅配到府服務，落實零接觸防疫。

關鍵字：

路易莎, 咖啡, Venchi

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