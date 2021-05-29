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瑞典王子設計的水瓶、蛋杯開啟美好早晨　喬治傑生為家添時尚

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▲▼喬治傑生,Marimekko 。（圖／公關照）

▲喬治傑生熱賣的BERNADOTTE系列鏡面拋光不銹鋼水瓶1.6L（左）5,900元，蛋杯1,900元。（圖／喬治傑生提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

因應防疫待在家裡的時間變多，正是打造舒適居家空間的好時機，小從餐具、大到家具，只要有一些變化都能帶來新氣象。丹麥精品品牌喬治傑生（Georg Jensen）不少經典之作即能美化空間，且雋永耐看，瑞典王子Sigvard Bernadotte設計的BERNADOTTE系列不鏽鋼拋光鏡面水瓶即是明星商品之一，配上同系類的蛋杯、小碟，以精緻早餐擺飾展開新的一天，完美！

▲▼喬治傑生,Marimekko 。（圖／公關照）▲▼喬治傑生,Marimekko 。（圖／公關照）

▲喬治傑生COBRA系列鏡面拋光不鏽鋼碗280MM（左）4,500元，點心碗4,500元。
 

下午茶時間，喬治傑生猶如流水般線條的COBRA鏡面拋光不鏽鋼碗或點心碗，盛著水果或零嘴，讓視覺與味覺都獲得滿足，此系列為設計師Constantin Wortmann的作品，從任一角度欣賞都能感受到律動感；而晚上放鬆時光品酒，法國設計師Aurelien Barbry為喬治傑生創作的SKY系列小酒瓶、醒酒瓶、調酒器和不鏽鋼冰塊便能派上用場，不鏽鋼盒內還裝著皮革杯墊，讓居家喝著調酒也很時尚。

▲▼喬治傑生,Marimekko 。（圖／公關照）

▲喬治傑生SKY系列鏡面拋光不鏽鋼與皮革小酒瓶（左）2,400元，鏡面拋光不鏽鋼盒裝皮革杯墊組2,800元。

▲▼喬治傑生,Marimekko 。（圖／公關照）

▲喬治傑生SKY系列不鏽鋼冰塊四入組，1,400元。

芬蘭品牌Marimekko則以繽紛設計著稱，品項包括織品、餐瓷為空間增添活潑生氣，品牌近日推出70周年紀念對杯，選擇品牌最著名的罌粟花Unikko圖案作為杯身漂亮裝飾，共有黑與白、粉配紅以及粉搭綠色等3種配色，無論是泡杯好茶或咖啡，看了都讓人心情愉悅。

▲▼喬治傑生,Marimekko 。（圖／公關照）

▲Marimekko 70周年限定對杯，2,150元。（圖／翻攝Marimekko Taiwan臉書）

►不到萬元擁有喬治傑生復刻項鍊　純銀與紅玉髓款耐看不怕過時

►賴在甜甜圈椅耍廢太舒服　居家防疫也有好心情

 

關鍵字：

Georg Jensen, 喬治傑生, Marimekko

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