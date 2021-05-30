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在北韓只能剪政府規定髮型　專設「服儀警察」不讓人穿Logo T恤、牛仔褲

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編輯／JJ

有看過《愛的迫降》的劇迷們大概不難了解，北韓與南韓、與世界上大部分其他國家都有著巨大的文化差異，且對於人民的服裝儀容有強烈的要求，據《韓聯社》報導，北韓政府甚至只准民眾剪規定的髮型、女性不得擦紅唇、有品牌LOGO的服裝通通不能穿⋯⋯還有設置專門抓服儀的警察，情況令人難以想像，幾乎可以說是個沒有時尚自由可言的國家。

▲北韓服儀規定。（圖／翻攝自IG）

▲《愛的迫降》播出後讓許多民眾了解北韓面貌。（圖／翻攝自《愛的迫降》）

北韓為社會主義國家，最擔憂的就是人民往資本主義靠攏，在金氏政權的集權下，不斷從各方面限制人民的思想，不惜頒布禁令，禁止收聽外國音樂、觀看南韓戲劇⋯⋯不過就像《愛的迫降》裡面演的，專門偷偷販售國外商品、DVD的黑市不在少數，所以北韓民眾對於外國文化其實不算太陌生。

▲北韓服儀規定。（圖／翻攝自IG）

▲北韓服儀規定。（圖／翻攝自IG）

▲《愛的迫降》也有演到，孫藝珍在北韓的理髮廳只有幾種髮型可選擇。（圖／翻攝自《愛的迫降》）

據《韓聯社》報導，北韓官媒指出近期年輕人們受到西方影響很多，政府擔憂他們會不自覺走向資本主義的深淵，因此強調「為了防範資本主義侵入生活，要為了擺脫它而鬥爭。」宣布禁止「非社會主義」髮型，只准民眾剪「適當範本」中的髮型，更不能染頭髮。

除此之外，也不准民眾穿著「緊身牛仔褲」，被網友們嘲諷：「領導人自己穿不下，所以也不准別人穿。」還有像是現下流行的品牌LOGO服裝也不被允許，只要是任何看起來蘊含外國文化的風格服裝，都可能讓人成為服儀警察的取締標的。

▲北韓服儀規定。（圖／翻攝自IG）

▲脫北者姜那拉曾接受各方的訪問。（圖／翻攝自IG@kang_naraa）

脫北者姜娜拉曾提到，「化妝自由」亦是她決議脫北的原因之一，因為「在北韓沒人可以塗大紅色口紅，大紅色代表資本主義」包括服裝、髮型、佩帶飾品到妝容都受到政府規定，她還透露，在大馬路上每隔一段距離會有服儀警察站崗，只要發現不符合規定的打扮，就會給予不同程度的懲處。

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關鍵字：

北韓, 愛的迫降, 髮型, LOGO, 服儀警察, 時尚警察

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