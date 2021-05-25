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NIKE半價大促銷倒數！女鞋現折2000元、短T不到900元就買得到

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NIKE最後8小時半價大促銷！女鞋現折2,000元、短T不到900元就買得到（圖／翻攝自NIKE）

▲NIKE最新釋出的48小時閃促活動，你有搶到心儀的夏日單品嗎？（圖／翻攝自NIKE，以下同）

記者游鎧丞／綜合報導

NIKE無預警在5/24於自家網路商城推出48小時「極限閃促」促銷活動，當中近500件鞋款、運動服飾最高可想「對半砍」的超值折扣；距離活動截止還有幾個小時，最近想添購居家運動行頭的你，還不快趁著最後一波手刀搶起來？

◆NIKE 48小時閃促活動
－活動時間：即日起至5/25晚上23：59分
－活動頁面：全新特惠折扣單品直達
－活動規則：全新特惠折扣商品，最高享 5折優惠，滿4,500元可享免運費

NIKE最後8小時半價大促銷！女鞋現折2,000元、短T不到900元就買得到（圖／翻攝自NIKE）

NIKE最後8小時半價大促銷！女鞋現折2,000元、短T不到900元就買得到（圖／翻攝自NIKE）

NIKE最後8小時半價大促銷！女鞋現折2,000元、短T不到900元就買得到（圖／翻攝自NIKE）

▲NIKE不少品牌新品鞋款都趁著本次閃促活動推出全新優惠。

NIKE表示，即日起至5/25晚上23：59分，品牌近500款單品皆有程度不一的折扣優惠，最高折扣更是逼近「半價優惠」；舉例而言，原價4,000元的Air Max Verona 情人節鞋款，現在只要1,999就能入手；頗受女性消費者青睞的Air Max 90、Blazer 中筒 77 SE等鞋款，售價也由原本的3,800元、3,600元同步下修至2,659元、2,519元，可說是降幅頗為明顯！

除女鞋外，讓不少男性消費者頗為瘋狂的鞋款，像是Challenger OG、Winflo 8、Revolution 5等單品，在本次促銷活動當中售價也紛紛下殺至1,549元至1,469元不等，喜愛NIKE的朋友們還不快手刀搶一波？

NIKE最後8小時半價大促銷！女鞋現折2,000元、短T不到900元就買得到（圖／翻攝自NIKE）

NIKE最後8小時半價大促銷！女鞋現折2,000元、短T不到900元就買得到（圖／翻攝自NIKE）

▲除鞋款外，不少運動單品服飾也跟進推出破盤大優惠。

當然，除了眾多鞋款外，NIKE不少運動單品服飾，也搶進這波閃促活動推出折扣優惠；像是短袖跑步上衣Miler Run Division更是破天荒下殺至單件829元，百搭訓練帽AeroBill Legacy91現在也只要539元就能入手；近日想要添購運動單品的消費者，就可別錯過NIKE這難得的快閃促銷活動囉。

除了搶特價，還可以往下看更多品牌的最新鞋款，保證能找到新歡！

【更多熱門鞋款】

◆CONVERSE CTAS MOVE OX輕量流線增高鞋

▲鞋款推薦（圖／品牌提供）

這款「CONVERSE CTAS MOVE OX」輕量流線增高鞋，不論高筒還是低筒都超顯腿長，不管怎麼搭都能夠還你修長身型。

◆New Balance 初夏57/40夢幻虹彩款

▲鞋款推薦（圖／品牌提供）

全新57/40虹彩系列以多層次的皮革、麂皮和網眼面料拼接打造而成，W5740SB以燕麥白麂皮為基底，由鵝黃色的網眼面料搭配天藍色的點綴，帶來初夏的夢幻感受；W5740SA為經典灰階變奏版，以甜美的亮彩橘格紋透氣面料，與實搭的低彩灰做為主調，細節點綴黃藍等繽紛色系，低調又時髦；W5740SD則是本次釋出最搶眼一款，恰到好處的潮流亮彩新色，完美混搭全白色皮革，成為熱門搭配色。

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關鍵字：

時尚, 生活, NIKE, 促銷, 女鞋, 男鞋, 單品, 夏日, 快閃

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