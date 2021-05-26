獨家款！「夢幻粉」大同電鍋3490元→2799元　秀廚藝就靠它

文／C編

大同最有名的就是電鍋，幾乎人人家中都有一台，購物網站「Her和她」推出「大同熱銷斷貨王TOP 2」，其中有電鍋還有果汁機，最低價859元起就可以帶回家，面對現在天天都要在家煮時候，這兩樣好幫手可以說是缺一不可。

TOP 1：大同 全不鏽鋼電鍋

▲大同全不鏽鋼電鍋，原價3490元、特價2799元，點我購買。

家家戶戶廚房必備的就是電鍋，因為亞洲民族大多是以米飯作為主食，因此需要一台好的、耐用的電鍋，可以煮出香噴噴的米飯，只要家裡的主食搞定，剩下的菜就簡單很多。

不只是可以煮出香噴噴的米飯，更重要的是電鍋還可以做出各種不同的料理，像是想要燉煮滷肉或是清蒸海鮮，只要一鍋就可以輕鬆搞定，非常方便而且又實用。

當然顏色也是非常重要，擺脫常見色系，這次的玫瑰粉紅讓人看到就跟著少女心噴發，放在家裡不但實用，還為居家生活增添了一點美型的氛圍，一定要入手。

TOP 2：大同 果汁機

▲大同果汁機，原價1290元、特價799元，點我購買。

居家防疫生活機制啟動，在家裡的時間變長，想喝點飲料除了叫外送，自己打蔬果汁更衛生健康，一台果汁機是必備，1.5L大容量玻璃杯身，加上五段轉速及瞬轉功能，輕輕鬆鬆就可以打出營養滿分的飲品。除了營養的蔬果汁，這台果汁機還能在做料理時加分，用來打醬料方便又實用。