你對愛情疲勞了嗎？這類人老是留戀前任，無法從愛情泥沼中脫身

文／Squid

你對愛情的疲勞程度有多少呢？請根據以下的圖片，選出你認為最適合的單品，並且看看你對愛情的執著程度吧！

A.兒童帽



B.鍋蓋

C.奶嘴



D.鈴鐺

A.愛情疲勞程度 70%

你是一個非常重視感情的人，很容易對愛情感到沮喪、難過，即使身邊的親朋好友關心「你還好嗎？」讓你分散注意力並且得到鼓勵，也難以讓你從低谷中走出來。

但是對於這樣的人，有一種方式可以重新振作，就是新的戀愛，在某些情況下，新的相遇會促使你重獲新生，等於是用新的愛情來治癒愛情的疲倦度。

B.愛情疲勞程度 45%

看起來個性直爽、帥氣的你，在內心深處不時的會感受到戀愛帶來的痛苦，在戀愛中，對愛情容易感到有點厭倦、疲勞。

但是，這種類型的人可以立即恢復正常狀態，雖然有時候你仍然很討厭對方，但當你與家人或是朋友度過美好的時光時，就可以快速的康復，並且變得積極向上。

C.愛情疲勞程度 90%

你是那種很難放下前任的人，無論你多麼試圖想要重新振作起來，都會不自覺得想到兩人在一起的開心時光，再次感到沮喪，可以說是為愛情已經折磨到精疲力盡。

所以最好的方法就是清空你的心房，不在去想那些甜美的過往，或是不堪的往事，以便讓下一個人走進來。

D.愛情疲勞程度 15%

你是那種心態穩定的人，即使是在愛情之中，也可以輕鬆的消化各種不愉快，不會將自己的感情拖到另外一個人身上，不是藕斷絲連的人，甚至對愛情沒有厭倦的程度。

特別的是如果你知道這段感情沒有未來時，也會忍痛切斷所有思念，把前任看成生命的過客。

即使在分手後的痛苦經歷中，他仍然相信愛情會有所改善，並會積極行動，「我敢肯定還會再有一次相遇！」。

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