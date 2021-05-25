網讚：內外皆具！Melody防疫在家狂飲「媽咪果汁」金句多連發

▲Melody外型姣好，講話幽默風趣，吸引不少粉絲相隨。（圖／翻攝FB/Melody時尚媽咪，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

疫情讓大家都關在家，時尚媽咪Melody也不例外，除了在網上分享家庭料理大秀好手藝，日前更為了想念她的朋友開了直播，她聊到疫情暴增讓大家都很緊張，這時候一定要來杯「媽咪果汁」來放鬆，好好開心一下。

不少網友誇她怎麼在家還那麼漂亮，她笑著回應，今天為了直播特別畫了淡妝，前幾天在家都油頭垢面，反正廢在家給誰看，根本連內衣都不用穿，不過她仍大聲對女生呼籲，「三天油頭垢面，也要有一天是美美的才行」。

▲近來自創飾品品牌，也引起不少網友詢問。

說到這她話鋒一轉，也道出男人可憐的心聲，她發現先生都在家和她綁在一起，給她吃什麼都不敢吭一聲。像是她在家覺得無聊，就邀請三五好友視訊小酌，某天從下午3點喝到晚上8點，貪杯到倒頭就睡。

▲Melody也不時分享自己的好手藝。

有網友問到疫情如何維持身材，她也分享朋友找大家一起Share線上教練費用，一開始她覺得課程很便宜划算，後來才發現網路上有不少免費課程，不過自嘲自己的個性就是那種「不花一點錢就不心痛，不心痛就不會認真」。

▲她呼籲別怕別人笑，外出防護讓自己安心最重要。

她又提到，外出一定要做好防護配備，「寧願自己緊張被別人笑，只要你做好自己覺得舒服的防疫，不只是保護自己，也在保護別人」。在外盡量不和別人面對面，保有社交距離，連走路都有特別姿勢，看到他人太接近會背對著碎布走開，她分享：「只要做到安心防護，免疫力也會提升，若你出去擔心別人笑你，整天緊張就會讓自體免疫力下降」。

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