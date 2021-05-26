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不到千元也有好貨！3款超強粉底液，完全就是痘疤肌剋星！

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記者李薇／綜合報導

現在的人上妝越來越簡便，最好直接一瓶就可以當作遮瑕、校正膚色、同時還可以順便保養，《ET FASHION》就盤點3款最近新出的底妝單品，不但遮瑕度一極棒，更重要的是潤澤好推勻，而且價格並不貴，人人都應該擁有。

▲DR.WU,DHC,Milani,粉底液,粉底,彩妝。（圖／品牌提供）

DR.WU 超完美保濕DD霜

醫美品牌DR.WU在最近全新推出的DD霜，以奶茶色的包裝設計，看起來非常專業又優雅，擠出來一點點就可以打造出遮瑕的底妝效果，完全不需要另外的遮瑕，就可以讓痘疤、泛紅通通都隱藏，重點是裡面含有保濕精華成分，可以幫助肌膚源源不絕地注入保濕能量，售價950元。

▲DR.WU,DHC,Milani,粉底液,粉底,彩妝。（圖／品牌提供）

DHC Q10持久透亮粉底液

日系保養品牌DHC推出全新的Q10持久透亮粉底液，裡面添加了多種莓果精華還有Ｑ10成分，可以幫助肌膚持續彈力保濕，加上三層構造薄膜，可以打造出遮瑕效果滿點的底妝，而且同時持續為肌膚注入保養能量，重點是售價才780元。

▲DR.WU,DHC,Milani,粉底液,粉底,彩妝。（圖／品牌提供）

Milani 完美零瑕二合一粉底液

Milani在開架通路全新推出的完美零瑕二合一粉底液，一次集結了粉底液跟遮瑕膏的特色，雖然擁有一定的遮瑕度，但使用起來一點都不會厚重，非常適合有痘疤、瑕疵的肌膚使用，可以打造出完美無瑕的肌膚狀態，售價才480元。

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關鍵字：

DR.WU, DHC, Milani, 粉底液, 粉底, 彩妝

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