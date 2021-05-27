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風・Luxury／開車瞄錶頭不用歪一邊　江詩丹頓復刻百年經典

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▲▼ 江詩丹頓,卡地亞 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓紀念AMERICAN 1921腕錶問世100周年，打造獨一無二錶款再現當年原創錶風采。（圖／江詩丹頓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

經歷百年考驗，江詩丹頓（Vacheron Constantin）1921年5月25日誕生的American 1921腕錶，今日看來依然雋永，品牌保留原創款的特色，由內而外重新復刻獨一無二之作，除了外型考究，更開錶界先例完整再造出一枚古董機芯，預計今年以巡迴方式展出，明年將以慈善方式進行拍賣。

▲▼ 江詩丹頓,卡地亞 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓紀念AMERICAN 1921腕錶百周年的獨一無二款（左），以及當年的原版腕錶。

 1920年代自由之風席捲歐美，拉開「咆哮的二十年代」序幕，腕錶逐漸取代懷錶，江詩丹頓也在當時創作不少造型各異的錶款，包括1921年打造的枕型錶殼AMERICAN 1921腕錶，令人驚訝的是機芯沿逆時針方向旋轉45度，以偏置傾斜方式時間顯示，錶冠也隨之移至錶殼右上角的1時與2時位置之間，一問世就深受駕駛愛好者青睞，因為手無須離開方向盤，便能快速讀取時間，當時推出24只，有兩只被爭取種族平等的美國作家兼牧師Samuel Parkes-Cadman收藏，一只則由品牌納為典藏。

▲▼ 江詩丹頓,卡地亞 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓HISTORIQUES AMERICAN 1921腕錶36.5毫米白金款，910,000元。

▲▼ 江詩丹頓,卡地亞 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓HISTORIQUES AMERICAN 1921腕錶40毫米白金款，1,100,000元。

被江詩丹頓納為珍藏的AMERICAN 1921腕錶，成為百周年慶的靈感來源，重新復刻由內在機芯到外在設計，都與原創相同的錶款，意謂製錶師運用歷史傳承部門典藏的18世紀與19世紀末的古董工具，並製作仿照20世紀初的銑刀和鉚接夾具等，才能重現當年的古董機芯。品牌同時推出3款常態性Historiques American 1921腕錶，均搭載品牌自製的4400 AS手動上鍊機芯，分別有錶直徑40毫米與36.5毫米的白金款，以及限量100只的鉑金錶，男、女都能戴上專屬的款式。

▲▼ 江詩丹頓,卡地亞 。（圖／公關照）

▲限量100只的HISTORIQUES AMERICAN 1921腕錶限量鉑金款已迅速售罄，1,530,000元。

卡地亞（Cartier）則於1917年推出錶界經典之作Tank腕錶，1922年起品牌傳人路易卡地亞更著手重新設計，將錶殼加長、垂直錶耳變纖細、邊角更圓潤，催生出Tank Louis Cartier腕錶，最為人熟知的裝飾元素則有羅馬數字、分鐘軌道與凸圓形藍寶石，今年新款更增加飽和色彩，推出玫瑰金材質的藍色款與18K金的紅色腕錶，均搭載1917 MC型工作坊精製手動上鍊機芯，風格摩登。

▲▼ 江詩丹頓,卡地亞 。（圖／公關照）

▲卡地亞Tank Louis Cartier玫瑰金錶（左）與18K金款各387,000元。（圖／卡地亞提供，以下同）

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關鍵字：

風Luxury, 江詩丹頓, Vacheron Constantin, 卡地亞, Cartier

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