精油5招幫助居家生活更療癒　自然芳香搭配清潔效果更讚

記者李薇／綜合報導

疫情升溫，除了好好宅在家一起斷絕傳播鎖鏈，萬一必須出門，也要記得戴好口罩、勤洗手。而除了這些基本動作外，多特瑞精油保健師陳怡伶也分享如何善用精油的5個妙招提供更全面的保護，同時也能夠舒緩因疫情焦躁不安的身心靈！

妙招一 居家清潔全面UP

無論是洗手、刷牙、外出後會觸碰到的物品及衣物，都可以使用含有：野橘、丁香、桂皮、尤加利和迷迭香的複方精油或是含大量香芹酚、具有強大淨化的效果的牛至精油，讓清潔更徹底；最好還能隨身攜帶含有以上精油配方的淨化噴霧，噴在外出包包、外套、鞋底、手機、接觸手把等等，隨時淨化更安心！

妙招二 睡眠充足保護力UP

美國約翰霍普金斯大學團隊研究，「夜間睡眠」每增加1小時的人感染新冠肺炎機率降低12%！因此常有疲倦感、擁有失眠問題或睡眠障礙的人可選用舒緩及幫助睡眠的精油，例如：薰衣草、岩蘭草、苦橙葉、羅馬洋甘菊精油的香氛都能舒緩緊張的壓力與焦躁不安的身心，睡前泡澡、嗅吸或滴入幾滴至擴香機和枕頭上，都能幫助你一夜好眠，睡得好，保護力也UP。

妙招三 洗手不忘護手UP

在洗手乳中加幾滴天然精油，例如茶樹、麥蘆卡或具有保衛防禦效益的複方精油，也可以加入護手乳或分餾椰子油中，洗完手後當做護手乳，安撫因頻繁接觸酒精、清潔劑造成的乾裂、緊繃的敏感肌膚，非常好用。

妙招四 空氣品質UP

可使用含有淨化效用的薄荷、茶樹、檸檬、豆蔻、尤加利、羅文莎葉等成分的複方精油，滴入擴香機或是滴在綿球上，放在出風口，讓室內空間或車內維持清新順暢並淨化空氣。

戴著口罩工作、看太多疫情的新聞，心情也鬱卒了起來，不妨休息一下，滴1到2滴甜桔或野橘精油在手掌中搓揉並將手掌放在鼻子和嘴巴上大口深呼吸，讓鮮活的柑橘精油帶給你陽光燦爛的好心情，也喚醒因缺氧昏昏欲睡的腦袋。

妙招五 戴好口罩順暢度UP

天天飆高溫還得戴著口罩，汗都快濕透了口罩，在口罩的四個角落，滴上順暢清新的複方精油，能讓熱鍋上的心情快速降溫，讓呼吸不悶熱、口罩不臭。在38度的高溫下，也可以稀釋後塗抹一些至胸口、脊椎、腳底，怡人的香味能使人感覺都涼快了起來。

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THREE 精油香氛噴霧

不過度濃烈的天然精油沉穩芳香，以舒適的方式將心情引領至正面積極，灑落飛舞的瞬間，與空間融合為一的精油香氛噴霧，添加THREE原創原料茶葉萃取精華、檸檬果實萃取精華，營造令人忍不住想深呼吸的空間。

多特瑞 薄荷精油

薄荷用途極廣，可幫助提振身心情緒，對於長途開車或熬夜工作者，是不可或缺的隨身商品，隨時隨地將薄荷輕擦，能感受它的清新。加入分餾椰子油的薄荷，採用鋼珠滾珠頭設計，使用上更加滑順便利，能隨時隨地體驗薄荷的清涼舒暢。

東森自然美 樂呼吸複方精油01

內含純正薰衣草、澳洲尤加利、桉油醇迷迭香、胡椒薄荷、苦橙葉、廣藿香、羅文莎葉，可以搭配悶熱的口罩使用，幫助呼吸順暢，同時提升防禦力。

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