常戴口罩也不怕！夏日必備5款「舒緩保濕神品」　泛紅乾癢都消失

▲肌膚不安定時，做好保濕外也別忘了修護。（圖／翻攝IG@aoihamada）

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

夏日悶熱高溫，本來就是肌膚容易不安定的時刻，加上出門必帶戴口罩，回到室內又狂吹冷氣，劇烈溫差更容易讓肌膚產生泛油、痘痘粉刺，甚至乾癢、敏感泛紅等問題。想遠離肌膚「不安定」狀況，除了做好最基本的保濕，更要搭配修護舒緩成分，以下幫大家盤點這段時間必備的肌膚安撫神隊友，讓肌膚回復健康透亮狀態。

肌研 極潤健康調理凝露，90g，NT$650。



肌研的膚質調理化妝水從推出以來就大獲好評，今年再度推出同系列「極潤健康調理凝露」，添加5重和漢植物精萃薏仁、積雪草、魚腥草、母菊花、薄荷，及有效舒緩成分甘草酸二鉀，能改善肌膚油光、敏感、泛紅、粗糙等問題，長效舒緩不穩定膚況，同時為肌膚補水，讓肌膚回到健康狀態，重現透亮光滑的細緻膚處。

RMK 煥膚美肌露（沁涼凝露型），150ml，NT$1,400。



RMK夏季限定推出的煥膚美肌露（沁涼凝露型），具有涼感的凝膠質地，塗抹瞬間會融化為水感液狀，迅速滲透肌膚，添加鼠尾草菁華、魚腥草菁華及西洋梨發酵菁華等保濕成分，舒緩肌膚同時兼具保濕效果，融合香辛調與玫瑰、檀香的淡雅香氣，使用起來更療癒。

碧麗妃 極喚精靈瞬效修護疲憊肌安瓶，12入，NT$1,900。



被日妞狂推的碧麗妃極喚精靈瞬效修護疲憊肌安瓶，添加集中修護成分「銀杏葉萃取精華」、「紅花萃取精華」，能有效調理肌膚因疲憊及外在傷害造成的粗糙及暗沉，更搭載皮米滋潤膠囊，將濃密精華液封存肌底。

Sisley 全能乳液，125ml，NT$7,200。



Sisley長年熱賣的超經典明星商品「全能乳液」，添加積雪草、人蔘、迷迭香、蛇麻草、木賊等5大頂級植物成分，為肌膚注入深層的滋養與修復力，舒緩平衡穩定肌膚，改善暗沈，並提升肌膚自我防禦力，幫助肌膚回到健康平衡狀態，更提升緊緻和柔嫩彈性。

東森自然美 積雪草新肌煥活7天安瓶，3ml X 7入，NT$2,980。



東森自然美「積雪草煥活系列」以積雪草為主要成分提升修護力，其中煥活7天安瓶更導入全新微脂囊技術，能將有效成分迅速送達，添加Oligopeptide-1、神經醯胺、洋甘菊、積雪草萃取、玻尿酸等保養成分，抗老同時修護，可直接取代精華液使用，也可局部加強使用易敏感處或眼周、法令紋等細紋較容易產生處。

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