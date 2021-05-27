WFH也要漂亮！你需要一套「針織套裝」　一秒穿出法式高級感

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近日台灣新冠肺炎疫情嚴峻，連日都有破百例本土確診，全國三級警戒也因應情況延長到6月14日，相信許多人都已開始進行「WFH」居家辦公、上課，難免會遇到需要視訊的時刻吧？這種時候穿得太刻意也不是、太邋遢也不是，你需要的是一套「針織套裝」，親膚舒適、又能自帶高級感，IG紅人都這樣穿。

▲「針織套裝」的穿搭已在IG上火紅一陣。（圖／翻攝自IG@alexandra__sage）



比起運動服，「針織套裝」較顯得沒這麼「舒服」，不會過於休閒、讓人感覺太隨性，但是在穿著感上是與運動服一樣舒適的，且更為親膚、柔軟，在家穿一整天都沒問題，尤其是成套的搭配，最能凸顯高級的法式慵懶感，要穿出門也隨時可行。

▲針織Crop Top最適合年輕女孩們嘗試。（圖／翻攝自IG@minimalstreetstyle、@shecomesincolors）



現在正值夏季，如果家裡沒有開冷氣的話，可以選擇這種短版的針織Crop Top，還能展露一點性感小心機；而在冷氣房工作的話，則可以選擇輕薄的長袖款式，舒服又不悶熱。

▲冷氣房工作必備一件輕薄針織長袖。（圖／翻攝自IG@pernilleteisbaek、@lornaluxe）

許多IG紅人們近期也嘗試針織連身套裝，就像是嬰兒穿的包屁衣一樣舒適；穿膩了素色，也可以準備幾套條紋、提花設計的款式來替換，增添變化感。其實就算沒有露臉的必要，在家上班時，換下睡衣、穿上外出服裝也能給自己帶來一點「工作」的儀式感，能更快進入狀況，少點分心。

▲針織連身套裝。（圖／翻攝自IG@minimalstreetstyle、ZARA）



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