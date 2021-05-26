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WFH就是要邊上班邊敷臉！輕輕鬆鬆養出水嫩肌膚

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記者李薇／台北報導

隨著疫情逐漸升溫，許多人開始WFH，不用每天進公司，不妨趁著在家把肌膚搞好，《ET FASHION》就盤點3款面膜，可以邊敷邊工作，完全不用擔心滴到鍵盤，還可以在冷氣房裡面把肌膚養得水水嫩嫩。

▲晚安面膜,蘭芝,milani,寵愛之名,保養,肌膚,。（圖／品牌提供）

1.蘭芝 超能亮睡美人晚安面膜

提到晚安面膜的始祖，一定不能忘記蘭芝的超能亮睡美人晚安面膜，在冷氣房裡面厚敷在肌膚一層，就可以維持一整天的透亮飽滿水嫩肌膚，上班敷、下班清潔，包準你不變超級美人才奇怪。

▲晚安面膜,蘭芝,milani,寵愛之名,保養,肌膚,。（圖／品牌提供）

2.Milani 森系女神植萃晚安面膜＋妝前乳

富含的有機大麻籽油可以在夜間充分享受安心睡眠，安定、滋養、深層滋潤肌膚，為早晨上妝做好完美準備，透明質酸和植物性角鯊烯，讓你皮膚的女神光再達新高。亦可作為妝前乳使用，幫助平滑肌膚，穩定妝前膚況，讓底妝更加服貼。一瓶雙用！

▲晚安面膜,蘭芝,milani,寵愛之名,保養,肌膚,。（圖／品牌提供）

3.寵愛之名 Water Pay水能亮保濕活膚霜

以「肌膚的保濕行動支付」與「肌膚微生態保養」為核心，添加風靡國際的肌膚益菌生「二裂酵母發酵產物溶胞物」，偕同天然保濕因子，打造藍色醫美小電瓶 –「Water Pay水能亮保濕活膚霜」；更添加菸鹼醯胺及神經醯胺，完整封存好菌和滿滿的再生能量，展現透亮閃光肌！

▲自然美。（圖／品牌提供）

4.東森自然美 肌因極光白修護凝凍

「肌因極光白修護凝凍」又稱睡美人面膜，可當晚安面膜使用，於每日臉部清潔後，取適量厚敷於臉部，10-15分鐘後再以清水洗淨，內含多種天然植物精華，以及高效活性修護精華，睡前厚敷有助於在夜間恢復，還能迅速補充水分、舒緩保濕，讓肌膚恢復緊實、亮麗、光澤。

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關鍵字：

晚安面膜, 蘭芝, milani, 寵愛之名, 保養, 肌膚, 東森自然美

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