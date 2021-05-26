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泫雅肩帶滑落豐滿上圍快包不住！明明在帶貨唇膏網友全失焦

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記者王則絲／台北報導

韓女星泫雅「性感小野馬」的形象深植粉絲心中，近日於IG上Po出一則合作貼文，標名為「#ad」，替ZARA最新推出的彩妝系列拍攝示範美照，只不過泫雅穿著一身蕾絲小背心，一側肩帶還悄悄滑落，讓這篇貼文完全失了焦，粉絲們全被泫雅豐滿的上圍吸引目光，堪稱最性感的「金髮尤物」。

▲泫雅業配ZARA唇膏。（圖／翻攝自IG）

▲泫雅的金髮造型以維持一個多月。（圖／翻攝自IG@hyunah_aa）

泫雅與男友Dawn可說是韓國演藝圈最閃的一對偶像情侶，自從泫雅染了一頭金棕髮色後，與Dawn一直以來維持的淺髮色更相配，雪白肌膚不管搭配什麼樣的髮色都能駕馭自如。

▲泫雅業配ZARA唇膏。（圖／翻攝自IG）

▲泫雅業配ZARA唇膏。（圖／翻攝自IG）

▲泫雅帶貨口紅，好身材讓網友全失焦。（圖／翻攝自IG@hyunah_aa）

近日泫雅又上傳一組近距離美照，閃光燈打在臉上，凸顯飽滿水嫩的雙唇，是泫雅最招牌的帶有點桃色調的大紅唇，不過視線向下移動，就會發現泫雅身上穿著極低胸的蕾絲小背心，一個側身肩帶還滑落，傲人的身材令人忍不住匯聚視線，豐滿上圍簡直就快包不住，完全模糊了這篇的「#ad」目的！

▲泫雅業配ZARA唇膏。（圖／翻攝自IG）

▲ZARA最新彩妝系列。（圖／ZARA）

其實泫雅這回要來帶貨的是ZARA最新推出的彩妝系列，本次新系列的品項超完整，包括唇膏、眼影、指甲油、修容到刷具⋯⋯有多達130個品項，全以純白的簡約包裝貫穿，並以環保、純素為核心概念，大部分品項皆能替換蕊芯，且透過非動物實驗打造。

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關鍵字：

泫雅, 性感

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