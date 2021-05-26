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「泰國第一美女」靠一條絲巾裹胸辣翻　驚人螞蟻腰現形

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▲▼ Mai Davika 。（圖／翻攝davikah IG）

▲Mai以一條絲巾綁胸，露出驚人小蠻腰。（圖／翻攝davikah IG）

Iliad／編輯

被封為「泰國第一美女」的女星黛薇卡（Mai Davika），經常到海邊拍美照與粉絲分享，這回不是穿露背短洋裝或比基尼，而是只以一條絲巾裹胸搭牛仔熱褲就上陣，露出驚人的「螞蟻腰」，但她不是纖瘦而已，而是扎扎實實練出腹肌的運動女孩，瑜伽、泰拳都難不倒她。

▲▼ Mai Davika 。（圖／翻攝davikah IG）

▲▼ Mai Davika 。（圖／翻攝davikah IG）

▲Mai喜歡到海邊拍美照，綁絲巾取代比基尼。（圖／翻攝davikah IG）

Mai於IG有1359萬粉絲，人氣相當驚人，她從不吝惜分享各式美照，粉絲數衝破1300萬人時，直接曬出露出腹部川字肌的比基尼照感謝粉絲支持，甚至大方秀露半球的性感照，辣度破表。

▲▼ Mai Davika 。（圖／翻攝davikah IG）

▲Mai雖然纖瘦，但也練就令人羨慕的腹肌。（圖／翻攝davikah IG）

別以為Mai只是漂亮網紅，她在戲劇圈也表現亮眼，2016年以電影《戀愛病發》奪得第25屆泰國金天鵝電影獎最佳女主角，同時還奪下第24屆曼谷影評人協會獎最佳女主角，以及第6屆泰國電影導演協會獎最佳電影女主角，證明不是「花瓶」角色而已。

▲▼ Mai Davika 。（圖／翻攝davikah IG）

▲Mai不吝惜展露好身材，露半球火辣指數爆表。（圖／翻攝davikah IG）

▲▼ Mai Davika 。（圖／翻攝davikah IG）

▲身為精品寵兒，Mai穿戴Gucci行頭宣傳。（圖／翻攝davikah IG）

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關鍵字：

黛薇卡, Mai Davika, Mai

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