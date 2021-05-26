暗沈斑點人快吃！「美白神隊友」6種水果　第2還能代謝脂肪

▲女生們都想擁有無斑點的乾淨透亮美肌。（圖／翻攝IG@moeka_nozaki）

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每到夏季，女生們就會更注重美白，除了不想變黑，更怕臉上出現斑點、暗沈，變成「花貓臉」。想讓肌膚維持白淨透亮，除了防曬做好做滿、認真用美白產品，還能藉助食物的營養由內而外來養護肌膚，養出好氣色，像是以下6種水果就能幫助提亮、預防斑點和肌膚暗沉，還有助於抗老，讓你越吃越白，養成「易白體質」。

＃奇異果

奇異果含有豐富的維生素C和維生素E，能幫助美白肌膚、對抗暗沈和抗氧化，促進膠原蛋白合成，更有助於代謝脂肪酸，還有豐富的膳食纖維，能促進代謝，幫助消化。

＃芭樂



芭樂富含維生素C，且是所有水果中維生素C含量最高的，有抗氧化及抗老作用，可預防斑點、色素沈澱，並能增強肌膚對紫外線的抵抗力。

＃櫻桃

營養含有豐富營養素，其中蛋白質、磷、鐵、胡蘿蔔素、維生素等都比蘋果或梨子來得高，不僅富含維生素C，能促進膠原蛋白增生，抵抗黑色素形成，能幫助延緩老化的維生素A含量也比蘋果高4～5倍，多吃不僅能幫助肌膚提亮，還能防皺，讓肌膚紅潤白嫩。

＃紅石榴



紅石榴擁有100種以上的營養素，更擁有豐富的抗氧化物質，包含大量的石榴多酚和花青素、單寧、鞣花酸等多酚類，抗氧效能是綠茶的4倍，可幫助去除自由基，減少因自由基侵害造成的膚色不均、暗沈，幫肌膚恢復淨白，還有抗發炎作用，提升免疫力。

＃檸檬



檸檬可說是大家印象中的美白水果代表，其不僅維生素C含量多，還富含維生素B1、B2和高量的鉀離子、鈣質等多種營養成分，可促進肌膚新陳代謝，抑制色素沈澱，有很好的美白效果。此外，檸檬還含有豐富的有機酸、檸檬酸，具有很好的抗氧化作用，對延緩衰老、使肌膚更有彈性等都十分都有效。

＃藍莓

藍莓富含天然花青素和維生素C，能幫助減少膠原蛋白分解，還含有多種維生素和鞣花酸等多酚類化合物，成熟的藍苺中更有超過15種花青素成分，可幫助改善肌膚暗沉，預防肌膚老化、彈力下降，還能增強人體抵抗力，且富含高纖維，糖分也低，對養顏美容、瘦身和調節生理機能都很有幫助。

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