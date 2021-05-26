fb ig video ETtoday search mobile

暗沈斑點人快吃！「美白神隊友」6種水果　第2還能代謝脂肪

>

▲▼6種越吃越白的水果。（圖／翻攝unsplash、IG）

▲女生們都想擁有無斑點的乾淨透亮美肌。（圖／翻攝IG@moeka_nozaki）

編輯／Amanda　圖／翻攝unsplash、pexels

每到夏季，女生們就會更注重美白，除了不想變黑，更怕臉上出現斑點、暗沈，變成「花貓臉」。想讓肌膚維持白淨透亮，除了防曬做好做滿、認真用美白產品，還能藉助食物的營養由內而外來養護肌膚，養出好氣色，像是以下6種水果就能幫助提亮、預防斑點和肌膚暗沉，還有助於抗老，讓你越吃越白，養成「易白體質」。

▲▼6種越吃越白的水果。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃奇異果

奇異果含有豐富的維生素C和維生素E，能幫助美白肌膚、對抗暗沈和抗氧化，促進膠原蛋白合成，更有助於代謝脂肪酸，還有豐富的膳食纖維，能促進代謝，幫助消化。

▲▼6種越吃越白的水果。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃芭樂

芭樂富含維生素C，且是所有水果中維生素C含量最高的，有抗氧化及抗老作用，可預防斑點、色素沈澱，並能增強肌膚對紫外線的抵抗力。

▲▼6種越吃越白的水果。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃櫻桃

營養含有豐富營養素，其中蛋白質、磷、鐵、胡蘿蔔素、維生素等都比蘋果或梨子來得高，不僅富含維生素C，能促進膠原蛋白增生，抵抗黑色素形成，能幫助延緩老化的維生素A含量也比蘋果高4～5倍，多吃不僅能幫助肌膚提亮，還能防皺，讓肌膚紅潤白嫩。

▲▼6種越吃越白的水果。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃紅石榴

紅石榴擁有100種以上的營養素，更擁有豐富的抗氧化物質，包含大量的石榴多酚和花青素、單寧、鞣花酸等多酚類，抗氧效能是綠茶的4倍，可幫助去除自由基，減少因自由基侵害造成的膚色不均、暗沈，幫肌膚恢復淨白，還有抗發炎作用，提升免疫力。

▲▼6種越吃越白的水果。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃檸檬

檸檬可說是大家印象中的美白水果代表，其不僅維生素C含量多，還富含維生素B1、B2和高量的鉀離子、鈣質等多種營養成分，可促進肌膚新陳代謝，抑制色素沈澱，有很好的美白效果。此外，檸檬還含有豐富的有機酸、檸檬酸，具有很好的抗氧化作用，對延緩衰老、使肌膚更有彈性等都十分都有效。

▲▼6種越吃越白的水果。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃藍莓

藍莓富含天然花青素和維生素C，能幫助減少膠原蛋白分解，還含有多種維生素和鞣花酸等多酚類化合物，成熟的藍苺中更有超過15種花青素成分，可幫助改善肌膚暗沉，預防肌膚老化、彈力下降，還能增強人體抵抗力，且富含高纖維，糖分也低，對養顏美容、瘦身和調節生理機能都很有幫助。

►多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

►尿道發炎痛苦又尷尬！「6類食物」預防感染　安全度過夏天不復發

►不用吃得太清淡？高圓圓營養師教「早餐5原則」養成易瘦體質

關鍵字：

保養, 護膚, 美白, 亮白, 斑點, 暗沈, 肌膚, 美肌, 水果, 飲食, 美白食物

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

【連鎖咖啡懶人包】星巴克、路易莎全台禁內用

【連鎖咖啡懶人包】星巴克、路易莎全台禁內用

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

五月生日石是祖母綠　花園戒指、項鍊都美炸

五月生日石是祖母綠　花園戒指、項鍊都美炸

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

5個讓你「不知不覺就發胖」的壞習慣！　第3條超容易被忽略

5個讓你「不知不覺就發胖」的壞習慣！　第3條超容易被忽略

ET Fashion

推薦閱讀

「總是說話算話」超守信用3大星座！高冷天蠍其實很講義氣

「總是說話算話」超守信用3大星座！高冷天蠍其實很講義氣

雙倍迷你珍奶冰箱好可愛！早餐控自備「大冰奶杯」喝得過癮

雙倍迷你珍奶冰箱好可愛！早餐控自備「大冰奶杯」喝得過癮

孫藝珍曬情侶裝太甜！加碼「玄彬視角」　粉絲暴動跪求：原地結婚

孫藝珍曬情侶裝太甜！加碼「玄彬視角」　粉絲暴動跪求：原地結婚

Apple iPad特價了！下殺9990元、限量100台　立刻出手搶貨 孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被拖鞋燒到　居家貴氣「毛毛拖鞋」還有這些選擇 「泰國第一美女」靠一條絲巾裹胸辣翻　驚人螞蟻腰現形 泫雅肩帶滑落豐滿上圍快包不住！明明在帶貨唇膏網友全失焦 最狂星巴克買一送一！5／26起「在家就爽賺」　車道服務也享優惠 女星臉型不同妝容也差很多！趙麗穎是圓臉範本　方形學宋慧喬畫不出錯 NIKE半價大促銷倒數！女鞋現折2000元、短T不到900元就買得到

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面