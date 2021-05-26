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香港女首富背香奈兒超Q小包卻「什麼都裝不了」　李晶晶最近也愛它

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▲▼ 甘比 。（圖／翻攝kimbeechan_official IG）

▲甘比熱衷慈善事業，戴香奈兒最新小包項鍊出席頒獎活動。（圖／翻攝kimbeechan_official IG）

記者陳雅韻／台北報導

香港女首富、富商「大劉」劉鑾雄妻子甘比（陳凱韻）熱衷公益，經常在關懷長者或小朋友的慈善活動亮相，她會刻意在服裝選擇上低調，多數以T恤或衛衣搭牛仔褲現身，但細看休閒感上衣全出自Gucci、香奈兒（CHANEL）等一線品牌，配件也很有看頭，日前出席小朋友畫畫頒獎典禮，身上「斜背」的「小包包」，正是香奈兒本季最夯的項鍊。

▲▼香奈兒 。（圖／公關照）

▲香奈兒金屬口蓋包幻象珍珠與皮穿鍊長項鍊，78,900元。（圖／香奈兒提供）

香奈兒近期推出不少迷你包造型的項鍊、手環，雖然是經典包款的縮小版，但做工依然相當精緻，由金屬打造真的能打開的小包包，搭配皮革穿鍊與珍珠鍊，儼然是「當成包包背的項鍊」，它真的能打開，卻幾乎放不了東西，甘比所選的金屬口蓋包幻象珍珠與皮穿鍊長項鍊約78,900元。

▲▼ 李晶晶 。（圖／翻攝jingjing6136 IG）

▲李晶晶也擁有同款香奈兒小包項鍊。（圖／翻攝jingjing6136 IG）

巧的是名媛設計師李晶晶，也與甘比撞了同款小包，曾穿著Moschino華服，搭配香奈兒小包長項鍊，模樣俏皮，她表示第一眼看到十分可愛，立刻心動納入收藏，成為她近期穿搭的重點配件。

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關鍵字：

香港女首富, 甘比, 李晶晶, CHANEL, 香奈兒

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