fb ig video ETtoday search mobile

水族館約會先看「哪個動物」？日網超夯心理測驗看你對愛情的渴望

>

編輯／Molly　圖／翻攝自googirl官網

每個人對於愛情都有自己的憧憬和在意的「點」，有的人希望另一半很可靠，能互相成長，也有人總被與自己相差很多的人吸引，你又渴望著什麼樣的愛情呢？日本網站「googirl」就有一篇心理測驗在網上爆紅，從選擇水族館約會想先看哪一種動物，就能看出你的愛情觀和隱藏在內心深處對愛情有什麼渴望。

▲▼日網「海生館動物」心理測驗。（圖／翻攝自googirl官網）

【問題情境】

如果你跟戀人到水族館約會，你第一個會想先看什麼？

A.水母

B.海豚表演

C.企鵝

D.熱帶魚

【選擇解析】

▲▼日網「海生館動物」心理測驗。（圖／翻攝自googirl官網）

A.水母

漂浮在光線較暗空間的水母有著神秘魅力，如果你想跟另一半先看水母，代表你對激情和性事比起大多數人更為好奇和感興趣，對於和另一半能一起享受性生活有著強烈希望。

但是這類型的人平時比較害羞，也不擅長耍浪漫，不太敢表現出如此大膽的一面，有時不妨可以利用性感內衣或香氣來增強你的性感魅力。

B.海豚表演

海豚表演是很有看點的動態活動，在每一間水族館中都是很受歡迎的項目，如果你想優先看海豚表演，代表你在愛情中會把另一半看成能互相協力攜手的「夥伴關係」。

在你的理想情況下，希望兩人之間的關係應該是平等公正，能互相截長補短，彼此相互支持、互補對方的不足，共同成長，增進彼此的生活。因此你在選擇戀愛對象時，對方是否可靠是最重要的。

C.企鵝

可愛的企鵝總能撩起人想要疼愛的心，如果你在水族館中比起魚類更想看企鵝，代表你在戀愛關係裡，喜歡尋找與自己非常不同的另一半，你常會被與你相差很多、感覺是不同世界的人所吸引，例如年紀相差大的另一半或是異國戀。

這類型的人會認為，兩個差異很大的人慢慢走近彼此、成為伴侶的過程，會讓你感受到戀愛的美好，透過愛情，你更能以寬容的心去接納包容另一個人。

D.熱帶魚

五顏六色的熱帶魚，看起來就像是閃閃發光的珠寶飽食一樣，如果你想先看到這些鮮豔多彩的魚兒們，代表你擁有純真的魅力，即使長大後也不會失去如孩子般的童真率性性情。

你理想中的戀愛，彼此要是全心全意的，像是跟兒時一起長大的青梅竹馬結婚，或是能跟初戀走到最後的專一愛情。對你來說，愛情中最重要的不是能否享樂、互相打鬧或地位高低，而是能找到在心靈上彼此吸引、契合的靈魂伴侶。

►日網超紅「理想情人」測驗！「最幸福夫妻」看出你適合的類型

►選「最像自己的狐狸」測出內心狡猾程度！看你是心機天才還是傻萌人

►「娶到就賺到」的3大星座女！網讚Top 1無懸念，根本賢內助

關鍵字：

心理測驗, 測試, 情侶, 戀人, 伴侶, 感情, 愛情, 戀愛, 兩性, 愛情觀, 渴望

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

【連鎖咖啡懶人包】星巴克、路易莎全台禁內用

【連鎖咖啡懶人包】星巴克、路易莎全台禁內用

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

五月生日石是祖母綠　花園戒指、項鍊都美炸

五月生日石是祖母綠　花園戒指、項鍊都美炸

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

5個讓你「不知不覺就發胖」的壞習慣！　第3條超容易被忽略

5個讓你「不知不覺就發胖」的壞習慣！　第3條超容易被忽略

ET Fashion

推薦閱讀

「總是說話算話」超守信用3大星座！高冷天蠍其實很講義氣

「總是說話算話」超守信用3大星座！高冷天蠍其實很講義氣

雙倍迷你珍奶冰箱好可愛！早餐控自備「大冰奶杯」喝得過癮

雙倍迷你珍奶冰箱好可愛！早餐控自備「大冰奶杯」喝得過癮

孫藝珍曬情侶裝太甜！加碼「玄彬視角」　粉絲暴動跪求：原地結婚

孫藝珍曬情侶裝太甜！加碼「玄彬視角」　粉絲暴動跪求：原地結婚

Apple iPad特價了！下殺9990元、限量100台　立刻出手搶貨 孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被拖鞋燒到　居家貴氣「毛毛拖鞋」還有這些選擇 「泰國第一美女」靠一條絲巾裹胸辣翻　驚人螞蟻腰現形 泫雅肩帶滑落豐滿上圍快包不住！明明在帶貨唇膏網友全失焦 最狂星巴克買一送一！5／26起「在家就爽賺」　車道服務也享優惠 女星臉型不同妝容也差很多！趙麗穎是圓臉範本　方形學宋慧喬畫不出錯 NIKE半價大促銷倒數！女鞋現折2000元、短T不到900元就買得到

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面