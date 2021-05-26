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哭著哭著就笑了！給分手戀人的10個金句，讓你瞬間清醒

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▲▼給分手戀人的10個金句，讓你瞬間清醒 。（圖／Unsplash）

▲分手還陷在情傷走不出來，以下金句或許能幫助你．（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / AMBER

你也在為失戀所苦嗎？吃不下也睡不著，人家都說治療失戀最好的方法是時間，雖說旁人說的道理都懂，自己怎樣就是放不下，與其翻著兩人的訊息、照片感嘆，網路上的一些方法或許能拯救你，或許能讓流著淚你的瞬間笑出來。

#張小嫻：熱戀的時候，不必那麽現實，失戀之後，卻必須現實一點，一切已經完了，各有天涯路，多麽不捨，也要放手。

#事實上，你喜歡的人也是凡人。是你的喜歡，為他鍍金；不愛他了，才發現，他不只很普通，還很醜。

▲▼給分手戀人的10個金句，讓你瞬間清醒 。（圖／Unsplash）

#飯我會做、衣服我會洗、地我會拖、錢我會賺、街我會逛，出去也會玩，什麼都會，我還要什麼男朋友？

#我不是一個喜歡爭搶的人，因為我一直覺得，能被人搶走的，都是垃圾。


▲▼給分手戀人的10個金句，讓你瞬間清醒 。（圖／Unsplash）

#當你放不下他的時候，想想他是怎麼放下你的

#哪有什麼寂寞，不就是太閒嗎？哪有什麼絕望，不就是窮嗎？有空為前任傷心，不如忙點賺錢實際。

▲▼給分手戀人的10個金句，讓你瞬間清醒 。（圖／Unsplash）

#朋友不是先來的人或者認識最久的人，而是那個來了以後，再也沒有走的人。

#我沒什麼優點，只是看起來比你值錢。


▲▼給分手戀人的10個金句，讓你瞬間清醒 。（圖／Unsplash）

#生活給你一些痛苦，只為了告訴你它想要教給你的事，一遍學不會，你就痛苦一次，總是學不會，你就在同樣的地方反覆摔跤，包教包會，學會為止。

#聽說你的城市下雨了，不知道你有沒有帶傘，如果沒有的話，我希望下的是刀子。

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關鍵字：

分手, 金句, 毒雞湯

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