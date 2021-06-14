包・開箱／極夢幻夏日小皮夾集合！糖果色BALENCIAGA　還有Chloe寶寶藍、MJ渲染調

▲BALENCIAGA粉嫩小皮件一次開箱看細節（影 / 記者王蓁蓁攝）

記者王蓁蓁 / 台北報導

繽紛、又充滿活力的春夏配色配件，能讓壞心情一掃而空，也是目前疫情仍不穩定的此刻最需要的，《ET FASHION》搶先開箱BALENCIAGA馬卡龍、糖果配色小皮件，加碼特搜各大精品夢幻小短夾，療癒的寶寶藍、檸檬黃、粉嫩草莓牛奶色、清爽系湖水綠、天空藍......等，讓防疫期間出門採購時仍舊亮眼。

BALENCIAGA

▲清爽的天空藍BALENCIAGA卡夾零錢包，用來迎接盛暑夏季再適合不過。（圖 / 記者王蓁蓁攝）

清爽的天空藍，中央綴上白色的BALENCIAGA標誌，在視覺上帶來輕盈效果，盛暑的夏季用來降溫再適合不過，短夾弧形的邊緣輪廓也十分療癒，極簡的收納仍間隔出多層空間，用來放信用卡、零錢等等依舊實用。

▲粉嫩的BALENCIAGA草莓牛奶色短夾，遊走在個性與甜美之間。（圖 / 記者王蓁蓁攝）

說到BALENCIAGA就會直接聯想到經典夯款「機車包」，注入其金屬元素的粉嫩草莓牛奶色短夾，遊走在個性與甜美之間，看似小巧的三折模樣，同樣含有內層放置鈔票、以及隱藏式卡夾層，輕輕掀開暗扣，即可將零錢全丟進去。

Chloé

▲Chloé 「Chloé C」明亮黃三折夾，NT$15,000。（圖 / 品牌提供）

Chloé 2021秋冬系列反轉帶來亮眼的小配件系列，代表品牌標誌的金色「C」字樣座落中央，令包款簡約中仍不失優雅的甜美調性，除了卡夾層、鈔票間隔，短夾後方也另外隔出零錢夾層，將小包空間發揮得淋漓盡致。

▲Chloé 「Chloé C」柔和藍卡夾零錢包，NT$9,100。（圖 / 品牌提供）

視覺上相對安靜的寶寶藍卡夾零錢包超級療癒，以銀飾的「C」字樣點綴，冷調的柔和模樣低調展現卡夾質感。

Marc Jacobs

▲Marc Jacobs 紮染小短夾，NT $ 6,600。（圖 / 翻攝品牌官網）

Marc Jacobs運用手工技染渲法，令全新系列的每款包包都擁有獨一無二的渲染花紋，天空藍、與彩霞粉兩種色調，彷彿雲朵般一朵朵綻放在小短夾，帶來專屬夏季的清爽效果，卡片、鈔票、零錢各有收納之處，附在拉鍊上的皮格緞帶也成為點睛之筆。



LONGCHAMP

▲LONGCHAMP Brioche零錢包，NT$4,000。（圖 / 翻攝品牌官網）

LONGCHAMP 2021春夏推出了全新蓬蓬、鬆軟的「Brioche」包型，以法國傳統麵包「布里歐麵包」為靈感，系列療癒的包款就此誕生，雖然是零錢包但可愛爆棚的模樣讓人忍不住跟大家分享！上窄下寬的包型增添了空間的實用性，柔軟的小羊皮則帶來極佳手感，湖水綠、以及淡粉配色讓零錢包甜而不膩，低調中依舊散發優雅氛圍。

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