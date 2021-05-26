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孫藝珍曬情侶裝太甜！加碼「玄彬視角」　粉絲暴動跪求：原地結婚

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記者王蓁蓁 / 台北報導

韓女星孫藝珍自演出火熱韓劇《愛的迫降》後人氣不斷飆升，坐穩國民女神之位，更與合作電視劇的玄彬擦出愛的火花，令不少粉絲們跪求直接原地結婚，近期孫藝珍更在IG大方曬出類似「男友視角」的出遊照，只見她回眸洋溢著滿滿幸福，更讓粉絲們大膽猜測：「肯定是玄彬拍的」、「男友掌鏡」！

▲孫藝珍男友視角 。（圖／翻攝IG、品牌官網）

▲孫藝珍男友視角 。（圖／翻攝IG、品牌官網）

▲孫藝珍在IG甜曬出類似「男友視角」的出遊照。（圖 / 翻攝IG@yejinhand)

孫藝珍一身甜美的紅色格紋洋裝搭配遮陽帽，一如往常展現「孫仙」的優雅氣質，只見她牽著愛狗跟她穿上同款「情侶」格紋裝，悠閒漫步，畫面中充斥著滿滿的度假氛圍，不過著洋溢著粉紅泡泡的浪漫鏡頭，也讓不少粉絲們猜測：「這是男友視角吧」、「情侶裝玄彬沒吃醋嗎」、「根本在炫愛」。

▲孫藝珍男友視角 。（圖／翻攝IG、品牌官網）

▲孫藝珍出遊也不忘帶貨VALENTINO包擺拍。（圖 / 翻攝IG@yejinhand)

▲孫藝珍男友視角 。（圖／翻攝IG、品牌官網）

▲VALENTINO GARAVANI 05PLISSÉ 托特包。（圖 / 翻攝品牌官網）

出遊期間孫藝珍也不忘帶貨VALENTINO包擺拍，前陣子受邀為VALENTINO 2021春夏拍攝一系列霸氣又性感的大片，擋不住的女神氣勢，讓她再度圈粉一波，而這次休閒的度假風穿搭，手拿VALENTINO紅色帆布托特包tone on tone的搭配也成為造型焦點。

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關鍵字：

孫藝珍, 玄彬, 男友視角, VALENTINO

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