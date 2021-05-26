最狂星巴克買一送一！5／26起「在家就爽賺」　車道服務也享優惠

▲星巴克推外送買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

記者蔡惠如／綜合報導

全台三級防疫再延長，連鎖咖啡多數門市禁止內用，星巴克也針對外送與車道服務，從5／26起推出買一送一優惠，從特定外送平台或車道門市點飲料就可享，讓民眾在家能開喝也能抗疫；路易莎咖啡也從5／26起，針對外送平台推出限定輕食、飲品75折起的划算價。

因台灣疫情擴大，星巴克日前為避免群聚，宣布取消5月份所有實體門店行銷活動，官方宣布防疫三級規格需延至6月，星巴克也從即起至6／8，推出外送平台UberEats以及foodpanda專屬活動，活動期間全日從外送平台購買兩杯大杯冰熱、風味一致的美式咖啡 ，其中一杯由星巴克招待；外送平台foodomo購買大杯冰熱、風味一致的那堤咖啡或焦糖瑪奇朵咖啡，可享買一送一。

此外，以往不在優惠範圍內的車道服務，目前也變成銷售主力，5／28前針對車道服務購買2杯冰熱、風味、容量一致的指定黑咖啡系列飲料，包括美式、特選美式、每日精選、冷萃咖啡與氮氣冷萃咖啡系列，也能享買一送一。

▲路易莎也針對外送平台推優惠，熱門餐點也入列。（圖／路易莎提供）

另一連鎖咖啡路易莎，也從5／26起推出外送促銷方案，6/11前foodpanda、Uber Eats外送平台限定輕食、飲品享75折起優惠，包括熱賣的熱磚壓鹹食肉排款、甜磚壓都有在優惠之內，而5／28前至店外帶、來電外送餐飲消費單筆滿300元以上，飲品也可享85折優惠。