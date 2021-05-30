透明感「指甲粉底」日妞最愛！單擦就有好氣色　還能滋養修護

雖然現在光療美甲越來越普遍，但「指甲油」還是有一大片市場在啊～尤其是日妞們最近瘋狂愛上這種帶有透明感的「指甲粉底」，除了為後續的顏色打下基礎外，單擦更能為指甲增添色彩！好啦、快一起看看今天的「透明感指甲粉底」推薦吧！

透明感「指甲粉底」基底油推薦：CANMAKE新晶燦指甲油 指甲粉底液#02、#03

CANMAKE新晶燦指甲油的「指甲粉底液」推出新色啦！#02薰衣草粉紫，是略帶點藍紫色的粉紅色、薄薄一層會是非常自然的透明血色感，厚擦也會很自然。

另外#03丁香紫，則是透明感粉紫色、適合冷色調肌膚的女孩，若單擦需要疊到2層會比較顯色！

透明感「指甲粉底」基底油推薦：uka 彩色指甲底油 zero

uka「彩色指甲底油 zero」一共推出五種顏色，1/0、2/0都是粉嫩的紅色系，色澤優雅且顯得膚色更健康紅潤；略帶灰的紫色3/0則適合膚色偏紅的手；4/0是帶點灰色調的藍，很適合襯托冷色調肌膚；最後5/0有點褐色、象牙色，能夠讓偏黃肌膚更亮眼！不但能夠打底、單擦更能使肌膚健康耀眼～

▲uka 彩色指甲底油 zero，10ml。（圖／1010apothecary）

透明感「指甲粉底」基底油推薦：manucurist巴黎玫瑰 頂級環保無毒指甲油#HORTENCIA（透淡粉）

來自法國的manucurist巴黎玫瑰「頂級環保無毒指甲油」是純素、無動物實驗的環保指甲油，成份天然、富含營養素及抗氧化劑，讓美化指甲顏色的同時也做到滋養護理，保護指甲、預防老化！

▲manucurist巴黎玫瑰 頂級環保無毒指甲油#HORTENCIA（透淡粉），15ml。（圖／books）

透明感「指甲粉底」基底油推薦：無印良品 指甲基底油

無印良品「指甲基底油」是無印中默默熱賣的指甲油色號，帶有非常自然的乳白、淡粉色，可以填補指甲凹凸不平的痕跡、美化弧形，也能讓後續指甲油色澤更飽滿！當然，如果對指甲有自信的女孩，單擦就很好看了～

▲無印良品 指甲基底油，10ml／售價約NT$180。（圖／muji）

透明感「指甲粉底」基底油推薦：ORBIS 潤色基底護甲彩

ORBIS「潤色基底護甲彩」主打三大功能，添加微米鈣確實補強脆弱指甲並避免色素沈澱、添加D-泛酸成分遠離斷甲傷害，最後打底潤色讓假面持續光鮮亮麗！

▲ORBIS 潤色基底護甲彩，7ml。（圖／ORBIS）

文／美人圈

【延伸閱讀】



美甲控必看！6款DIY美甲設計教學，用指甲油塗出超美圖案，省錢省時、指尖還顯長！



質感滿分的藍色美甲！5款「沉靜灰藍」指甲油推薦，顯白又溫柔、莫蘭迪色美到不可思議



韓國「真露燒酒指甲油」登場！透明綠瓶身根本是燒酒本人，快推坑酒鬼閨蜜購入啊～



※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。