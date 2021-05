「TWICE好香啊」團員愛用款公開！子瑜這瓶好清新，噴上直接變女神

日前由於IU李知恩聽聞工作人員大讚「TWICE好香啊」,讓女團Twice成員的愛用香氛、身體乳成為韓網討論度極高的話題!小編這回也幫大家統整Twice成員的愛用香氛,據說子瑜也愛「這款」髮香噴霧,快一起看下去吧~

娜璉愛用香氛:Byredo 鬱金香身體乳

平時臉部保養很重要,也要顧及身體滋潤修養,Twice娜璉平時喜歡用Byredo鬱金香身體乳,散發淡雅「鬱金香」花香調,如同剛摘下鮮花聞起來清新舒適,與眾不同香氣裡一點也不失氣勢,非常符合Twice娜璉氣質角色設定!

▲Byredo La Tulipe Body Lotion 鬱金香身體乳,225ml。(圖/jypentertainment、Byredo)

多賢愛用香氛:Gucci Bloom花悅女性淡香精

高顏值香氛絕對非它莫屬!有著粉嫩陶瓷瓶身,搭配簡約白底標籤勾起不少少女心~以印度天然晚香玉、天然茉莉調配出來自大自然的天然香氣,前調散發濃濃的白花芬芳,數小時後伴隨著鳶尾根留下殘餘淡淡香氣,清新活潑又有女人味的多賢真的非常適合這款Gucci花悅女性淡香精!

▲Gucci Bloom花悅女性淡香精,30ml、50ml、100ml。(圖/jypentertainment、GUCCI)

Momo愛用香氛:維多利亞的秘密 Victoria's Secret Very Sexy for Her

維多利亞的秘密Victoria’s Secret明星商品「Very Sexy系列」是不少女孩珍藏的愛用香氛,屬於性感花果香調,散發甜蜜濃郁的成熟女人味,MOMO平時偏愛這款維多利亞的Very Sexy for Her,如包裝很有神秘感,非常值得細細品味它的美好!

▲Victoria’s Secret維多利亞的秘密 Very Sexy for Her。(圖/jypentertainment、amazon)

子瑜愛用香氛:Maison Francis Kurkdjian Á la rose 愛戀玫瑰髮香噴霧,70ml

頂級香氛Maison Francis Kurkdjian一推出這款優雅「愛戀玫瑰Á la rose系列」就成為熱銷明星產品,甚至還一度賣到缺貨。這款髮香噴霧是萃取保加利亞大馬士革玫瑰、南法百葉玫瑰的頂級精萃,散發迷人氣質玫瑰香,據說子瑜Tzuyu平時喜愛的香水大多是媽媽給的,周媽媽真的很有眼光呢!

▲Maison Francis Kurkdjian Á la rose 愛戀玫瑰髮香噴霧,70ml。(圖/jypentertainment、Maison Francis Kurkdjian)

彩瑛愛用香氛: Aēsop Tacit 悟香水,50ml

來自澳洲Aēsop香氛也成為彩瑛愛用品!Aēsop這款「Tacit 悟香水」屬於中性、偏內斂沈穩香氛,起初撲鼻而來的是淡淡柚子柑橘草本香,後味則飄散出溫柔平靜木質調,不論男女都合適!

▲Aēsop Tacit 悟香水,50ml。(圖/jypentertainment、Aēsop)

Mina愛用香氛:雅詩蘭黛 Aerin Ikat Jasmine

「雅詩蘭黛Estee LauderAerin系列」這款Ikat Jasmine以純淨自然的茉莉花香作為主調,隨後襯托出溫潤木質調的晚香玉、檀香,更凸顯香氣的深邃層次,屬於偏中性香氛與Twice成員Mina個性十分相似,後調所散發的療癒檀香也成功擄獲不少粉絲的心,就算是要拿來疊擦也可以!

▲雅詩蘭黛 Aerin Ikat Jasmine 50m、100ml。(圖/jypentertainment、Estee Lauder 雅詩蘭黛)

定延愛用香氛:Creed Virgin Island Water維京之泉

適合春夏使用的「Virgin Island Water維京之泉」是Twice定延愛用香氛之一,清爽溫柔的柑橘融合椰奶香氣,散發濃濃熱帶島國風情,屬於偏中性香調的溫柔香氣,光是想到剪著一頭俐落短髮的定延噴著這款香水,也想和IU工作人員一起直呼「好香啊~」

▲Creed Virgin Island Water,50ML、100ML、250ML、500ML。(圖/jypentertainment、CREED)

Sana愛用香氛:Prada Candy Kiss花花之吻女性淡香精

Sana喜愛的這款Prada花花之吻女性淡香精,甜而不膩的獨特麝香調輕盈又柔軟,後味加上舒服的香草及橙花香,雖然就持久度而言一般,卻有種能讓人從壓力中釋放的柔軟香氣,非常不容易撞香,想和Sana一樣有著使人心曠神怡感的女孩們可以試試!

▲Prada Candy Kiss花花之吻女性淡香精,50ml。(圖/jypentertainment、PRADA)

志效愛用香氛:Chloé Eau de Parfum 同名女性淡香精

這款Chloé Eau de Parfum同名女性淡香精,清楚勾勒融合多項特質的Twice志效,頗具自信美麗、獨立之精神,散發清新而柔美的靈魂,主要以經典玫瑰作為基調,轉化為活躍迷人的法式香氣,不過這款香氛味道稍濃比較適合秋冬,身上飄散十足的女人味就靠這款!

▲Chloé Eau de Parfum同名女性淡香精,50ml、75ml。(圖/jypentertainment、Chloé)

文/美人圈

