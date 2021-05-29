「TWICE好香啊」團員愛用款公開！子瑜這瓶好清新，噴上直接變女神

日前由於IU李知恩聽聞工作人員大讚「TWICE好香啊」，讓女團Twice成員的愛用香氛、身體乳成為韓網討論度極高的話題！小編這回也幫大家統整Twice成員的愛用香氛，據說子瑜也愛「這款」髮香噴霧，快一起看下去吧～

娜璉愛用香氛：Byredo 鬱金香身體乳

平時臉部保養很重要，也要顧及身體滋潤修養，Twice娜璉平時喜歡用Byredo鬱金香身體乳，散發淡雅「鬱金香」花香調，如同剛摘下鮮花聞起來清新舒適，與眾不同香氣裡一點也不失氣勢，非常符合Twice娜璉氣質角色設定！

▲Byredo La Tulipe Body Lotion 鬱金香身體乳，225ml。（圖／jypentertainment、Byredo）

多賢愛用香氛：Gucci Bloom花悅女性淡香精

高顏值香氛絕對非它莫屬！有著粉嫩陶瓷瓶身，搭配簡約白底標籤勾起不少少女心～以印度天然晚香玉、天然茉莉調配出來自大自然的天然香氣，前調散發濃濃的白花芬芳，數小時後伴隨著鳶尾根留下殘餘淡淡香氣，清新活潑又有女人味的多賢真的非常適合這款Gucci花悅女性淡香精！

▲Gucci Bloom花悅女性淡香精，30ml、50ml、100ml。（圖／jypentertainment、GUCCI）

Momo愛用香氛：維多利亞的秘密 Victoria's Secret Very Sexy for Her

維多利亞的秘密Victoria’s Secret明星商品「Very Sexy系列」是不少女孩珍藏的愛用香氛，屬於性感花果香調，散發甜蜜濃郁的成熟女人味，MOMO平時偏愛這款維多利亞的Very Sexy for Her，如包裝很有神秘感，非常值得細細品味它的美好！

▲Victoria’s Secret維多利亞的秘密 Very Sexy for Her。（圖／jypentertainment、amazon）

子瑜愛用香氛：Maison Francis Kurkdjian Á la rose 愛戀玫瑰髮香噴霧，70ml

頂級香氛Maison Francis Kurkdjian一推出這款優雅「愛戀玫瑰Á la rose系列」就成為熱銷明星產品，甚至還一度賣到缺貨。這款髮香噴霧是萃取保加利亞大馬士革玫瑰、南法百葉玫瑰的頂級精萃，散發迷人氣質玫瑰香，據說子瑜Tzuyu平時喜愛的香水大多是媽媽給的，周媽媽真的很有眼光呢！

▲Maison Francis Kurkdjian Á la rose 愛戀玫瑰髮香噴霧，70ml。（圖／jypentertainment、Maison Francis Kurkdjian）

彩瑛愛用香氛： Aēsop Tacit 悟香水，50ml

來自澳洲Aēsop香氛也成為彩瑛愛用品！Aēsop這款「Tacit 悟香水」屬於中性、偏內斂沈穩香氛，起初撲鼻而來的是淡淡柚子柑橘草本香，後味則飄散出溫柔平靜木質調，不論男女都合適！

▲Aēsop Tacit 悟香水，50ml。（圖／jypentertainment、Aēsop）

Mina愛用香氛：雅詩蘭黛 Aerin Ikat Jasmine

「雅詩蘭黛Estee LauderAerin系列」這款Ikat Jasmine以純淨自然的茉莉花香作為主調，隨後襯托出溫潤木質調的晚香玉、檀香，更凸顯香氣的深邃層次，屬於偏中性香氛與Twice成員Mina個性十分相似，後調所散發的療癒檀香也成功擄獲不少粉絲的心，就算是要拿來疊擦也可以！

▲雅詩蘭黛 Aerin Ikat Jasmine 50m、100ml。（圖／jypentertainment、Estee Lauder 雅詩蘭黛）

定延愛用香氛：Creed Virgin Island Water維京之泉

適合春夏使用的「Virgin Island Water維京之泉」是Twice定延愛用香氛之一，清爽溫柔的柑橘融合椰奶香氣，散發濃濃熱帶島國風情，屬於偏中性香調的溫柔香氣，光是想到剪著一頭俐落短髮的定延噴著這款香水，也想和IU工作人員一起直呼「好香啊～」

▲Creed Virgin Island Water，50ML、100ML、250ML、500ML。（圖／jypentertainment、CREED）

Sana愛用香氛：Prada Candy Kiss花花之吻女性淡香精

Sana喜愛的這款Prada花花之吻女性淡香精，甜而不膩的獨特麝香調輕盈又柔軟，後味加上舒服的香草及橙花香，雖然就持久度而言一般，卻有種能讓人從壓力中釋放的柔軟香氣，非常不容易撞香，想和Sana一樣有著使人心曠神怡感的女孩們可以試試！

▲Prada Candy Kiss花花之吻女性淡香精，50ml。（圖／jypentertainment、PRADA）

志效愛用香氛：Chloé Eau de Parfum 同名女性淡香精

這款Chloé Eau de Parfum同名女性淡香精，清楚勾勒融合多項特質的Twice志效，頗具自信美麗、獨立之精神，散發清新而柔美的靈魂，主要以經典玫瑰作為基調，轉化為活躍迷人的法式香氣，不過這款香氛味道稍濃比較適合秋冬，身上飄散十足的女人味就靠這款！

▲Chloé Eau de Parfum同名女性淡香精，50ml、75ml。（圖／jypentertainment、Chloé）

文／美人圈

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