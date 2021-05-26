凱特王子妃有「專屬格紋」！　一條圍巾就透露尊貴身份

▲凱特（左）與威廉王子造訪蘇格蘭，格紋圍巾彰顯她的身分「斯特拉森伯爵夫人」。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

英國威廉王子與妻子凱特持續蘇格蘭拜訪行程，兩人首度造訪奧克尼（Orkney），為當地新醫院剪綵，並與醫療人員話家常。凱特一身裝扮都與蘇格蘭有密切關聯，耳環是出自1866年於愛丁堡創立的珠寶商Hamilton and Inches，醒目的格紋圍巾則彰顯她的身分「斯特拉森伯爵夫人」。

王室成員出席公開活動，所選的服裝除了遵循王室禮儀，也會考慮到活動主題、當地習俗，選擇有連結性的單品，展現親和力。凱特身為穿搭好手，此次蘇格蘭行細心挑選配件，依據傳統王室貴族都有專屬自己的格紋，威廉王子與她在蘇格蘭的頭銜是「斯特拉森伯爵和伯爵夫人」（Earl and Countess of Strathearn），所屬的格紋正是她此次所圍的紅色、黃色、黑色交錯蘇格蘭紋，被稱為「Strathearn tartan」。

▲威廉王子夫婦服裝色系相呼應，凱特重穿Massimo Dutti駝色長大衣搭配斯特拉森格紋圍巾。（圖／路透社）

威廉王子夫妻倆的服裝色系也經過搭配，當天威廉王子穿著咖啡色的西裝外套，凱特則再度穿上Massimo Dutti駝色長大衣，配上同色系西裝褲，展現俐落幹練的一面。

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