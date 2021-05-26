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居家防疫超強神隊友！　東森自然美「瑞昇蔘萃系列」 實現逆齡奇蹟

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▲▼ 東森自然美「瑞昇蔘萃回齡青春露」居家防疫神隊友 蔘蔘不息啟動修護能量 。（圖／東森自然美提供）

▲50周年蔘萃限量禮盒組。（圖／東森自然美提供）

圖、文／東森自然美提供

停班停課中，快把握機會home spa，變美不能停！屢獲美妝大獎的東森自然美推出新品「瑞昇蔘萃回齡青春露」，堪稱居家防疫超強救援神隊友，擁有頂級五大夢幻成分：「韓國百年野山蔘幹細胞」、「極地冰川海藻」、「覆膜酵母發酵」、「洋甘菊萃取」、「玻尿酸鈉」。網友試用後直呼新一代神水，神奇有感，抗老、保濕、細緻、柔嫩一次滿足，絕對是在家上班兼保養的神祕武器。

同系列的人氣商品東森自然美「瑞昇蔘萃多肽秘齡霜」曾獲「2021年亞太美業精品獎卓越品質獎」，並入圍有全球美妝奧斯卡獎之稱的Pure Beauty Global Awards，「瑞昇蔘萃回齡青春露」更豪華升級，以黃金比例涵蓋三大重磅成分，滴滴浸潤每一寸肌膚，幫助愛美不停工的你，在疫情趨緩重返工作崗位時，成為令人羨慕的美麗模範生。

▲▼ 東森自然美「瑞昇蔘萃回齡青春露」居家防疫神隊友 蔘蔘不息啟動修護能量 。（圖／東森自然美提供）

▲瑞昇蔘萃回齡青春露140ml。（圖／東森自然美提供）

重磅成分之一「韓國百年野山蔘」被喻為藥草之王，採用奈米微脂囊包覆技術，是市場最頂級的幹細胞技術，蘊含22種人蔘皂苷，透過智慧標靶傳導至肌膚底層，提供肌膚活力及滋養潤顏效果，重拾肌膚黃金膚況。更驚喜的是，「自然美瑞昇蔘萃回齡青春露」中裡面竟然藏有釀酒師雙手細緻的秘密， 就是重磅成分之二「覆膜酵母發酵萃取」，富含豐富的維生素、必需胺基酸、酶和酵母肽等，能夠大大提供肌膚的保水能力及彈潤。重磅成分之三是來自北大西洋的「極地冰川海藻」，含有因應嚴寒環境所產生的活力精萃，賦予肌膚飽滿並回復肌膚彈性。保濕明星「玻尿酸鈉」經過ECOCERT天然認證，擁有強大百倍補水效果，補水滋潤超有感，另外「洋甘菊萃取」能舒緩肌膚不適，增強皮膚防護能力。

在家上班上學期間，不妨抓個空檔來做home spa，在家偷偷變美，使用化妝棉沾滿「自然美瑞昇蔘萃回齡青春露」濕敷5到10分鐘，這時再上網進行視訊會議，在鏡頭前肌膚立刻亮麗加倍。平時上妝前，濕敷5分鐘，肌膚立馬擁有喝飽水的透亮感，可以明顯感受到妝感服貼度提升，曬後濕敷也可以舒緩肌膚改善暗沈，甚至可以拿來敷在關節處、膚質容易粗糙的位置。無論是乾燥缺水，或是老化鬆弛肌，快來使用保濕細緻、賦活彈潤的回齡聖品「自然美瑞昇蔘萃回齡青春露」改寫肌膚命運。

瑞昇蔘萃回齡青春露140ml

具有韓國百年山蔘幹細胞、覆膜酵母發酵萃取、極地冰川海藻，能使肌膚保濕細緻、賦活彈潤，精準深入肌底，適合全膚質，更適合乾燥缺水、老化鬆弛肌。

▲▼ 東森自然美「瑞昇蔘萃回齡青春露」居家防疫神隊友 蔘蔘不息啟動修護能量 。（圖／東森自然美提供）

▲瑞昇蔘萃多肽秘齡霜 50g。（圖／東森自然美提供）

瑞昇蔘萃系列推薦
瑞昇蔘萃多肽秘齡霜 50g

嚴選韓國百年山蔘精華、NB複合胜肽、天然海洋活性精華與角鯊烷成分，全面改善疲倦肌膚，延緩老化撫平紋路，由內而外綻放澎潤緊實、嫩白提亮的動人光彩。

▲▼ 東森自然美「瑞昇蔘萃回齡青春露」居家防疫神隊友 蔘蔘不息啟動修護能量 。（圖／東森自然美提供）

▲瑞昇蔘萃回齡能量安瓶14天 3ml✕14。（圖／東森自然美提供）

瑞昇蔘萃回齡能量安瓶14天 3ml✕14

注入韓國百年山蔘精華、神經醯胺、寡肽-1修護因子、天然海洋活性精華與海藻玻尿酸等成分，深入肌膚恢復年輕光彩，給予潤澤透水感，建議開封後一次使用完畢。

瑞昇蔘萃回齡撫紋眼霜 15g

百年山蔘蘊含22種人蔘皂甘，膠原彈潤賦活滋養；植物撫紋胜肽與冰島白夏菊萃取等，長效撫平紋路，溫和修護敏弱肌，並給予眼周潤澤緊緻的極致抗老感受。

▲▼ 東森自然美「瑞昇蔘萃回齡青春露」居家防疫神隊友 蔘蔘不息啟動修護能量 。（圖／東森自然美提供）

▲瑞昇蔘萃回齡撫紋眼霜 15g。（圖／東森自然美提供）

50周年蔘萃限量禮盒組

東森自然美歡慶50周年，集結蔘萃系列推出限量禮盒，新品青春露、得獎商品密齡霜、撫紋眼霜、能量安瓶一次到位。深層滋潤、防止肌膚衰老、讓肌膚回復年輕活力、光滑細膩有光澤。
內含瑞昇蔘萃回齡青春露140ml、瑞昇蔘萃多肽秘齡霜 50g、瑞昇蔘萃回齡能量安瓶14天3ml✕14、瑞昇蔘萃回齡撫紋眼霜 15g

東森自然美瑞昇訂購／商品洽詢專線：0800-006-066
東森自然美粉絲專頁 https://www.facebook.com/nblife.tw/

關鍵字：

東森自然美, 居家保養, homespa, 瑞昇蔘萃回齡青春露, 瑞昇蔘萃多肽秘齡霜

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