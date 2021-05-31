「亮片眼影」沒畫好超悲劇！2技巧避免腫泡　內雙、單眼皮也不怕

讓眼影增加細節層次，亮片偏光、珠光眼影很重要，輕輕在眼球上方上一點、讓眼影更加有層次感，但是很多內雙、單眼皮總是很怕這種亮片色眼影會讓眼睛更加腫泡，今天帶來亮片偏光眼影不腫泡技巧以及亮片眼影推薦，內雙、單眼皮也不用擔心腫泡感！

亮片偏光眼影不腫泡技巧：小範圍上珠光色眼影

珠光色眼影不腫泡技巧，上的範圍很重要，建議可以小範圍上在眼球上方、眼頭、下眼瞼前半段即可，以最細小的眼影刷、或是扁刷清上，可以讓珠光色的兩片眼影偏光更加細緻，降低眼皮腫泡感。

▲想避免腫泡眼建議小範圍上珠光色眼影。（圖／IG@peripera_official）

亮片偏光眼影不腫泡技巧：選擇偏暖色調的珠光色

另外一個技巧，就是選擇偏暖色調的偏光，比起銀白色系、暖色調的偏光會更加適合亞洲膚色，另外說仔細一點，也可以與眼影色調去做搭配，像是一般大地色系、奶茶色系等棕色調眼影與暖色調的偏光就非常搭配，但如果是玫瑰色、紫色調眼影就與銀白色等冷色調偏光較搭配，可以讓眼影更加搭配。

▲建議選擇偏暖色調的珠光色。（圖／IG@peripera_official）

接著就一起看看亮片偏光眼影推薦，細緻的亮片、單眼皮也不擔心腫泡感！

亮片偏光眼影推薦1：3CE 迷你四色眼影盤 #DIAMOND GLINT

3CE經典的四色眼影盤推出迷你亮片盤！#DIAMOND GLINT集合四款璀璨的亮片色系，雖然浮誇、但卻不顯腫泡，亮白、粉膚、金棕和咖啡色的細緻亮片上眼後非常服貼，飽和高顯色澤不管是單擦、或是疊加漸層都絕美，輕輕一抹即可擁有閃到不行的光澤眼妝，讓眼影更增添透明感。

▲3CE 迷你四色眼影盤 #DIAMOND GLINT。（圖／3CE ）

亮片偏光眼影推薦2：Unleashia 亮片百科九宮格眼影盤 #Nº1 All of Glitter

被譽為亮片專家的韓國品牌Unleashia再度推出絕美的亮片眼影盤，這回九宮格眼影盤集結了九種不同色調、相異大小的偏光與亮片色，搭配上服貼溼滑的柔潤質地，不容易飛粉又持久，用手指上妝更加服貼顯色，亮片偏光真的太美，增加眼影輕透感的同時、也不顯腫泡！

▲Unleashia 亮片百科九宮格眼影盤 #Nº1 All of Glitter。（圖／IG@unleashia ）

亮片偏光眼影推薦3：INTEGRATE 三度漸層光綻眼影盒 #BR703

INTEGRATE的眼影盒一直是新手必備的眼影盤，一盤中含有珠光色、重點色及過度色，可以直接完妝，其中#BR703是偏奶茶棕色系的眼影，珠光更是偏膚金色非常細緻，上眼後一點也不腫泡、還可以加深眼周輪廓，單眼皮、腫泡內雙眼也可以安心收！

▲INTEGRATE 三度漸層光綻眼影盒 #BR703。（圖／IG@integratetaiwan）

亮片偏光眼影推薦4：KATE 凱婷 粹選單色眼影 #007

KATE除了基本的眼影盤之外、單色眼影也是必收，#007是一款細緻的膚金色調，非常適合亞洲膚色，上眼後偏光細緻、一點也沒有腫泡感，可以在眼影後當作點綴、或是單獨使用讓眼窩看起來更深邃。

▲KATE 凱婷 粹選單色眼影 #007。（圖／IG@kate.korea ）

亮片偏光眼影推薦5：Solone 單色眼影 #701晨曦之鉍

Solone的單色眼影以自然中不同礦石、寶石的色澤為概念，一顆眼影中含多種細緻的珠光顆粒、以不同光澤交織而成，一抹服貼絲滑、光澤絕美，推薦單獨使用加強眼部輪廓、也可以與眼影疊加使用，增加眼影層次感。

▲Solone 單色眼影 #701晨曦之鉍。（圖／IG@solone_taiwan）

亮片偏光眼影推薦6：LUNA 使眼色單格眼影 #10閃耀

LUNA這款眼影比起珠光、更像是淡淡的緞光感，細緻絲滑的質地一抹服貼顯色，一點也不腫泡，偏冷色調的光澤建議與眼影搭配使用，讓眼妝更增加透明感。

▲LUNA 使眼色單格眼影 #10閃耀。（圖／LUNA）

文／美人圈

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